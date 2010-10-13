THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yemen’de bombalısaldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Arap yarımadası ülkelerinden Yemen’in güneyindeki Aden kentinde düzenlenen iki bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 8 kişinin de yaralandığı bildirildi

13 Ekim 2010 Çarşamba 09:00
Yemen’de bombalısaldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Güvenlik güçlerinin bir yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, dün akşam Aden’in en kalabalık semti olarak bilinen Şeyh Osman’daki El-Vahda adlı spor kulübünün merkezinde, 10 dakika arayla iki saatli bombanın infilak ettiğini açıkladı. Aynı kaynak, birinci bombanın binanın içinde, ikinci bombanın da binanın önünde patladığını sözlerine ekledi. Spor kulübünü hedef alan bu son saldırı, kasım ayında başlayacak olan 20. Körfez ülkeleri futbol şampiyonasının bir bölümünü misafir edecek olan Aden’de, pazar gününden bu yana düzenlenen ikinci saldırı oldu. Pazar günü, kimliği belirlenemeyen kişilerin bir polis devriyesine karşı düzenlediği roketatarlı saldırıda bir sivil yaralanmıştı.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 11:59
  1. arşiv haber
  2. yeni akit gazetesi
  3. arşiv

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gökhan Arslan kimdir nerelidir?
    1. Gökhan Arslan kimdir nerelidir?
    2. Ahmet Sami Kutlu kimdir nerelidir?
    3. Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa..
    4. Flaş gelişme! BBP, Ankara ve İzmir'de..
    5. Yaşar Bahçeci kimdir?
    6. Baba Bush Irak katliamıyla anılacak
    7. Ensar Erdoğdu kimdir nerelidir?
    8. FETÖ'nün "Türkiye adliye ve cezaevi..
    9. 12. İstanbul Bilişim Kongresi
    10. AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları..
    11. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplandı..
    12. Anadolu Adliyesi önünde silahla yaralama
    13. Antalyaspor'da Bursaspor maçı..
    14. "Yargıtayın algı operasyonlarına..
    15. Adil Aşırım kimdir nerelidir?
    16. Kara Kuvvetleri Komutanlığı darbe..
    17. "Metropol Güvenliği" paneli
    18. Üniversite öğrencisi eczane..
    19. Cemalettin Başsoy kimdir nerelidir?
    20. Savcıdan skandal başörtüsü mütalaası
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Müthiş bir çalışma var! Müjde üstüne müjde gelecek
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Bush'un cenazesinde gerilim!
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek
    Bakan açıkladı: Türkiye ve Azerbaycan ortak üretecek