Yemen’de bombalısaldırı: 1 ölü, 8 yaralı

Güvenlik güçlerinin bir yetkilisi AFP’ye yaptığı açıklamada, dün akşam Aden’in en kalabalık semti olarak bilinen Şeyh Osman’daki El-Vahda adlı spor kulübünün merkezinde, 10 dakika arayla iki saatli bombanın infilak ettiğini açıkladı. Aynı kaynak, birinci bombanın binanın içinde, ikinci bombanın da binanın önünde patladığını sözlerine ekledi. Spor kulübünü hedef alan bu son saldırı, kasım ayında başlayacak olan 20. Körfez ülkeleri futbol şampiyonasının bir bölümünü misafir edecek olan Aden’de, pazar gününden bu yana düzenlenen ikinci saldırı oldu. Pazar günü, kimliği belirlenemeyen kişilerin bir polis devriyesine karşı düzenlediği roketatarlı saldırıda bir sivil yaralanmıştı.