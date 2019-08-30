Yemen'de "Birleşik Arap Emirlikleri" protesto edildi

YEMEN (AA) - Yemen'in Taiz ilinde binlerce kişi, dünkü saldırılarının ardından Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), uluslararası koalisyondan çıkarılması talebiyle gösteri düzenledi.

Taiz'in orta kesimindeki Özgürlük Meydanı'nda toplanan binlerce Yemenli, BAE'nin dün Aden ve Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Saldırıları "BAE terör katliamı" şeklinde niteleyen göstericiler, Yemen askerleri ve halkına saldırmak suretiyle ülkenin egemenliğini ihlal eden BAE'nin bir "işgal devleti" olduğunu, işlediği suçların belgelenmesini ve tüm unsurlarıyla Yemen'i terk etmesini istedi.

Yemen Savunma Bakanlığı, BAE'nin dün geçici başkent Aden ile Ebyen'de hükümet güçlerini hedef alan hava saldırılarında ölü ve yaralıların sayısının 300'den fazla olduğunu açıklamıştı.

- Güneydeki gelişmeler

BAE tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmiş, 20 Ağustos'ta da ülkenin güneyinde yer alan Ebyen kentindeki askeri karargahta kontrolü sağlamıştı.

Hükümet güçleri, geçen hafta başlayan çatışmaların ardından önceki gün Şebve'de daha sonra da Ebyen ve Aden'de kontrolü sağlamıştı. Ancak BAE'nin hava saldırılarının ardından Aden ve Ebyen'in merkez ilçesi Zencibar, yeniden BAE destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyine bağlı güçlerin eline geçmişti.



