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Yemen'de binlerce kişi Bahreyn çalıştayını protesto etti

29 Haziran 2019 Cumartesi 04:53
Yemen'de binlerce kişi Bahreyn çalıştayını protesto etti

SANA (AA) - Yemen'in başkenti Sana'da, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayı protesto edildi.

Sana'daki Babul Yemen Meydanı'nda toplanan binlerce Yemenli, Yüzyılın Anlaşması planına ve İslam dünyasını boyun eğdirmeyi hedefleyen tüm şüpheli anlaşmalara tepki gösterdi. Göstericiler "ABD ve İsrail mallarını boykot edin" yazılı dövizler taşıdı.

Gösteriye katılanlardan Abdulkuddus eş-Şehari AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemenlilerin Yüzyılın Anlaşması planına karşı olduğunu ve Bahreyn çalıştayına karşı tepkilerini ortaya koymak için gösteri düzenlediklerini söyledi.

Gösteriye katılanlardan yeni kurulan Husi yanlısı Kurtuluş Cephesi Partisi Genel Sekreteri Arif el-Amiri ise Arapların Bahreyn çalıştayıyla uzlaşma içindeki konumunun kınandığını ifade etti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

ABD öncülüğünde ve Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve çarşamba günü sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.


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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 04:53
  1. Sana
  2. Yemen

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