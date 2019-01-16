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Yemen'de BAE'nin kontrolündeki hapishaneler için BM'ye çağrı

İnsan hakları örgütü Rights Radar, Aden'de BAE güçlerinin kontrolünde bulunan hapishanelerdeki ihlaller nedeniyle BM'ye acil müdahale çağrısı yaptı

16 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
Yemen'de BAE'nin kontrolündeki hapishaneler için BM'ye çağrı

ADEN (AA) - İnsan hakları örgütü Rights Radar, Yemen'in geçici başkenti Aden'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) güçlerinin kontrolündeki hapishanelerde bulunan tutukluların hayatının kurtarılması için Birleşmiş Milletler'den (BM) acilen harekete geçmesini istedi.

Hollanda merkezli örgütten yapılan yazılı açıklamada, başta Beir Ahmed Hapishanesi olmak üzere Aden'de BAE güçlerinin kontrolünde bulunan hapishanelerdeki ihlallere dikkat çekildi.

Açıklamada, Beir Ahmed'deki tutukluların, işkence ve kötü muamele görmeleri nedeniyle seslerini dünyaya duyurabilmek için açlık grevi yapmak zorunda kaldığı belirtildi.

Örgüt, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten Beir Ahmed Hapishanesi'ndeki tutukluların durumunu, yürüttüğü uluslararası çabalar kapsamında acil çözülmesi gereken meseleler arasına almasını talep etti.

Açıklamada, Beir Ahmed'deki tutukluların fiziksel ve psikolojik ihlallere maruz kaldığı, uzun saatler sorguya çekildikleri, büyük bölümünün hiçbir suç isnat edilmeksizin orada tutulduğu, birçoğunun da yargı önüne çıkarılmadığı, neden orada tutulduklarını dahi bilmediği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Aden'deki hapishanelerde ölüm, yaralanma ve kayıp vakaları hakkında şeffaf ve tarafsız soruşturma açılması çağrısı yapıldı.

Beir Ahmed Hapishanesi'ndeki tutuklular, yasal tutukluluk süresinin dolmasına rağmen haklarında bir soruşturma yürütülmemesini ve mahkemeye çıkarılmamalarını protesto için zaman zaman açlık grevi yapıyor.

Yemen İçişleri Bakanlığı'nın hapishane hizmetleriyle sorumlu yetkilileri geçen temmuz ayında burayı ziyaret ederek, savcılığın haklarında serbest bırakılma kararı verdiği tutukluların salıverileceğini vadetmişti.

Tutuklulardan yaklaşık 40'ı uluslararası ve yerel çağrılar akabinde serbest bırakılırken, birçoğunun hâlâ mahkemeye çıkarılmadan cezaevinde tutulduğu belirtiliyor.

BAE'ye bağlı Hizam Emni güçleri tarafından yönetilen Beir Ahmed Hapishanesi son dönemde BAE ve Yemen arasında imzalanan anlaşmalar gereği Yemen hapishane hizmetleri tarafından da gözetilmeye başlanmıştı.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 19:18
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