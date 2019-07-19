Yemen’de BAE’nin desteklediği askeri kuvvetlere silahlı saldırı: 5 ölü Yemen’de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.

Yemen’de faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hizam Emni güçlerine düzenlenen silahlı saldırı sonucu 5 kişi öldü.

Yemen’in Abyan bölgesindeki bir kontrol noktasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin desteklediği Hizam Emni güçlerine yönelik silahlı saldırı geçekleştirildi. Saldırı sonucu Hizam Emni güçlerine bağlı 5 kişi yaşamını yitirirken, 4 kişi de yaralandı. Hükümet kaynakları yaşanan olayı doğrularken, saldırıda RPG roketleri ve makineli tüfekleri kullanıldığı kaydedildi.

Saldırıyı kimin düzenlediği hakkında henüz kesin bir bilgi paylaşılmasa da saldırının arkasında El-Kaide terör örgütü olduğu tahmin ediliyor.

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