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Yemen'de BAE destekli güçlerden 5 kişi öldürüldü

19 Temmuz 2019 Cuma 16:42
Yemen'de BAE destekli güçlerden 5 kişi öldürüldü

YEMEN (AA) - Yemen'in Ebyen ilinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) oluşturduğu "Hizam Emni (Güvenlik Şeridi)" milis güçlerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi öldü.

Hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Ebyen ilinde Hizam Emni güçlerine ait alana terör örgütü El Kaide ile irtibatlı olduğu düşünülen silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Taraflar arasında çıkan çatışmada Hizam Emni güçlerinden 5 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Hizam Emni milislerinden 2 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Yemen'in güneyindeki Aden, Dali ve Ebyen'de "Hizam Emni (Güvenlik Şeridi)" isminde milis güçleri oluşturan Abu Dabi yönetimi, ülkenin güneyindeki diğer kentlerde ise "Nuhba (Seçkin) Şebvaniyye" ve "Nuhba Hadramiyye" ismiyle silah eğitimi verdiği milisleri finanse ediyor.

Yemen'de 2015 yılından bu yana 100'den fazla askerini kaybeden BAE'nin, çoğu eğitim amaçlı olmak üzere ordusuna mensup bin 500 subayı bulundurduğu Yemen'de, 2 bine yakın yabancı paralı asker istihdam ettiği de iddia ediliyor.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 16:42
  1. - Yemen
  2. BAE
  3. milis güçler

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