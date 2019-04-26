Yemen’de ateş arasında kalan 3 çocuk hayatını kaybetti Yemen’in Taiz kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli 35’inci Abu Abbas Zırhlı Tugayı’nın isyancı Husilerle girdiği çatışmada ateş hattı arasında kalan 3 çocuk hayatını kaybederken 8’i yaralandı.

Yemen’in Taiz kentinde Birleşik Arap Emirlikleri destekli 35’inci Abu Abbas Zırhlı Tugayı’nın isyancı Husilerle girdiği çatışmada ateş hattı arasında kalan 3 çocuk hayatını kaybederken 8’i yaralandı.

Yemen’in Taiz kentini İran destekli Husiler’den almak için yapılan çatışmalar devam ediyor. Perşembe günü, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli 35’inci Abu Abbas Zırhlı Tugayı, eski şehir merkezinde Husi kuvvetlerine saldırı düzenledi. Saldırıda BAE’nin desteklediği tugay kuvvetleri çatışma bölgesindeki sivilleri vurdu. Saldırıya uğrayan 3 çocuk hayatın kaybederken 8’i yaralandı. Yaralılar El Rawda Hastanesine kaldırıldı. Adli tıp yetkilileri hayatını kaybedenlerden birinin yalnızca 5 yaşında olduğunu söyledi.

Taiz Emniyeti, sivil kayıplardan 35’inci Abu Abbas Zırhlı Tugayı’nın sorumlu olduğunu doğruladı.

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