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Yemen'de askeri noktaya saldırı: 5 kişi öldü

Yemen Ebyen'de meşru hükümete bağlı askeri bir noktaya El Kaide militanlarının düzenlediğinden şüphelenilen saldırıda 5 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:35
Yemen'de askeri noktaya saldırı: 5 kişi öldü

Ahvar İlçe Sağlık Ofisi Müdürü Ahmed el-Mudahdeh, Yemen Ebyen'de dün gece geç saatlerde meydana gelen saldırıda Yemenli 5 askerin hayatını kaybettiğini, 2'sinin ise yaralandığını açıkladı.

Ebyen kentindeki güvenlik kaynakları da, "Hizam Emni" güçlerine bağlı bir noktanın, makineli tüfekler ve el bombalarıyla hedef alındığını aktardı.

Saldırganların olayın ardından ölenlerin silahlarını da alarak kaçtıklarını kaydeden kaynaklar, saldırıyı daha önce de buna benzer eylemlerde bulunan El Kaide militanlarının gerçekleştirdiği ihtimali üzerinde duruyor.

Ebyen yerel yönetiminin Ağustos 2017'de kentteki tüm ilçelerin El Kaide unsurlarından temizlendiğini açıklamasına rağmen, örgüt bazı güvenlik mevzilerine zaman zaman saldırılar düzenliyor. 

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 15:35
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