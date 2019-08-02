Yemen'de askeri karargaha saldırı: 17 ölü

EBYEN (AA) - Yemen'in güneyindeki Ebyen vilayetinde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli güçlere ait askeri noktalar ve karargaha düzenlenen saldırıda 17 kişi öldü, 10'dan fazla kişi yaralandı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü El-Kaide'nin Arap Yarımadası'ndaki uzantısı Ensar eş-Şeria militanları, Ebyen'e bağlı El-Mahfed ilçesinde BAE destekli Hizam el-Emni'ye ait karargaha ve bazı askeri noktalara saldırı düzenledi.

Saldırıda Hizam el-Emni güçlerinden 17 kişinin öldüğü, 10'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Hizam el-Emni birliklerinin düzenlediği karşı saldırıyla karargah ve askeri noktalarda birkaç saat sonra yeniden kontrolü sağladığı belirtilirken, çıkan çatışmada Ensar eş-Şeria militanlarından da can kaybı olduğu kaydedildi.

- Aden'i hedef alan saldırılar

Yemen'in güneyindeki geçici başkent Aden, dün, 49 kişinin yaşamını kaybettiği iki saldırıya sahne oldu. Sabah saatlerinde Aden'e bağlı Şeyh Osman kentindeki emniyet merkezine bombalı araçla düzenlenen saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Bu saldırıdan yaklaşık bir saat sonra ise Husiler, Aden'deki El-Cela Karargahı'na Hizam el-Emni güçlerinin geçit töreni sırasında çifte saldırı düzenledi, olayda 36 kişi yaşamını yitirdi.

Uzun süredir istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla sivillerin toplu ölümüne yol açıyor.