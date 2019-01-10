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Yemen'de askeri geçit törenine hava saldırısı

Lahic kentinde insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda El-Aned Askeri Üssü'ndeki geçit töreni hedef alındı, saldırıda aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralılar bulunuyor

10 Ocak 2019 Perşembe 11:02
Yemen'de askeri geçit törenine hava saldırısı

LAHİC (AA) - Yemen'in güneyinde yer alan Lahic kentindeki El-Aned Askeri Üssü'ne insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu ölü ve yaralıların bulunduğu belirtiliyor.

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Aned Askeri Üssü'ndeki eğitim yılının başlaması münasebetiyle düzenlenen tören sırasında insansız hava aracıyla bombalı saldırı düzenlendi.

İlk belirlemelere göre aralarında üst düzey askeri yetkililerin de olduğu 10'dan fazla kişinin yaralandığı belirtilirken, ölü sayısına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.



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Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:02
  1. Lahic
  2. Yemen

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