0553 313 94 23

Yemen'de Arap koalisyonuna ait helikopter düştü: 2 kişi öldü

Yemen'de S. Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait bir helikopterin düşmesi sonucu pilot ve yardımcısı öldü.

14 Eylül 2018 Cuma 18:42
Yemen'de Arap koalisyonuna ait helikopter düştü: 2 kişi öldü

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya göre, Koalisyon Güçleri Sözcüsü Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan Kara Kuvvetleri'ne bağlı helikopterin, Yemen'in doğusundaki El-Mehra vilayetinde "terör ve kaçakçılıkla mücadele" görevini ifa ettiği sırada düştüğünü belirtti.

Helikopterin düşmesine teknik arızanın neden olduğunu aktaran Maliki, kazada pilot ve yardımcısının hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husilere karşı Mart 2015'ten bu yana hükümet güçlerine destek veriyor.

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 18:42
  1. Arap koalisyonu
  2. helikopter
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çocukların beslenme çantasında neler olmalı?
    1. Çocukların beslenme çantasında neler..
    2. Acıtmayacak diyerek gitmeyin..
    3. Zeytinyağının inanılmaz faydaları
    4. Ödeme iyi gelen yiyecek ve içecekler
    5. Parti meclisi toplandı! CHP'de sağ-sol..
    6. Tıpkı parmak izi gibi...
    7. MİT'in yakaladığı 9 teröristten ilk..
    8. Avrupa borsaları yükselişle tamamlandı
    9. Böyle ceza görülmedi! Leipzig'da..
    10. Pizza hamuru nasıl yapılır?
    11. CHP PM sona erdi! Muharrem İnce'nin..
    12. Peygamber Efendimiz çocukları nasıl..
    13. Konya'da korkunç kaza: Ölü ve..
    14. Çocukları ateşe atmayın
    15. Alaca çorba tarifi
    16. "Kombi hırsızlığı" operasyonu: 2..
    17. Çakıl taşı ile paspas nasıl yapılır?
    18. Evlilik çaba ister
    19. Cam eşyalardaki etiketi çıkarmak için..
    20. Mantı Festivali ile 2 ton mantı 10 bin..
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Anayasa mahkemesi 'Ayasofya' kararını açıkladı
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    Kimler 3 bin 600 günle emekli olabilir? Emekli olmak için hangi şartları yerine getirmek gerekiyor? Nasıl emekli olunur?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2018
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Mescidi mağazaya çevirdiler
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
    Merkez Bankası faiz kararını açıkladı