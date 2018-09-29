Yemen'de 8 milyon kişi geçim kaynağını kaybetti

Yemen'deki Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) yapılan açıklamada, ülkede yaklaşık dört yıldır devam eden savaş nedeniyle 8 milyon Yemenlinin geçim kaynağını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki krize acil müdahale kapsamında Dünya Bankasının da desteğiyle 264 bin kişiye 6 milyon 100 bin gün (her birine yaklaşık 23 gün) istihdam imkanı sağlandığı ifade edildi.

OCHA'nın açıklamasında, ülkede 8 milyon kişi geçim kaynağını kaybederken, 22.2 milyon Yemenlinin de insani yardıma muhtaç olduğu kaydedildi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyor.