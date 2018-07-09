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Yemen'de 8 gazeteci öldürüldü!

Yemen'de yılın ilk yarısında 8 gazetecinin öldürüldüğü ve basın mensuplarına yönelik çok sayıda ihlalin yaşandığı belirtildi.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:20
Yemen'de 8 gazeteci öldürüldü!

Araştırmalar ve Ekonomik Enformasyon Merkezi'ne (SEMC) bağlı Basın Hürriyeti Gözlemevi tarafından yayımlanan raporda, ülkede bu yılın ilk yarısında basın mensuplarına yönelik 53 ihlalin tespit edildiği bildirildi.

Bunların başında 8 gazetecinin öldürülmesinin geldiği kaydedilen raporda, diğer ihlaller yaralama, kaçırma, şiddet, tehdit ve medya merkezlerinin hedef alınması olarak sıralandı.

Raporda, ihlallerin çoğunun Husiler tarafından gerçekleştirildiği ancak hükümet yanlısı güçler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun da gazetecilere yönelik ihlallerinin bulunduğu aktarıldı.

Basın özgürlüğünde kötüye gidişinin sürdüğü Yemen'in geçen yıllarda bu nedenle kara listeye alındığı hatırlatılan raporda, ülkede basının baskı ve ihlallerle anılır hale geldiği, aynı zamanda mağdurların ve kurbanların haklarını koruyacak güvencelerin ortadan kalktığı ve suçluların kendilerini adaletten ve cezadan uzak hissettikleri ifade edildi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Ülkenin birçok kenti meşru ordu ile Husiler arasında çatışmalara sahne oluyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor.

 

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 08:20
  1. SEMC
  2. Yemen
  3. gazeteci

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