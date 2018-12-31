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Yemen'de 7 binden fazla böbrek hastası var

31 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
Yemen'de 7 binden fazla böbrek hastası var

ADEN (AA) - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Yemen'de 7 biden fazla kişinin böbrek yetmezliği rahatsızlığı yaşadığını açıkladı.

DSÖ Yemen Ofisinin Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, ülkedeki sağlık sisteminin çöküşün eşiğinde olduğu belirtilerek, böbrek yetmezliği yaşayan kişi sayısının 7 bini geçtiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca ülkede yaşanan aşırı yoksulluk nedeniyle bu hastaların sıkıntısının katlanarak arttığı kaydedildi.

Dört yılı geride bırakan savaş ülkenin zayıf ekonomisini ve altyapısını yıkım seviyesine getirirken, BM, Yemen'de yaşanan durumu "dünyanın en büyük insani felaketi" şeklinde tanımlıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun desteklediği hükümet güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 18:09
  1. böbrek hastası
  2. Dünya Sağlık Örgütü
  3. Yemen

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