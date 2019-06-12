0553 313 94 23

Yemen'de 4 ayda 10 bin kolera vakası görüldü

12 Haziran 2019 Çarşamba 12:54
Yemen'de 4 ayda 10 bin kolera vakası görüldü

ADEN (AA) - Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), Yemen'de 4 ayda yaklaşık 10 bin kolera vakası görüldüğünü açıkladı.

MSF Yemen Ofisi'nin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'in çeşitli bölgelerinde MSF'ye bağlı sağlık kurumlarının, bu yılın ilk 4 ayında yaklaşık 10 bin kolera vakası tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca sağlık sektörünün çöktüğü Yemen'de hastaların vaktinde gereken sağlık hizmetini alamadığı ifade edildi.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

Temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

Ülke açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 12:54
  1. kolera
  2. MSF
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Validen gazetecileri kıskandıran hareket
    1. Validen gazetecileri kıskandıran..
    2. Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri ne..
    3. Şişli'de gündüz vakti silahlı soygun!
    4. Unutulmaya yüz tutmuş nakışlar..
    5. Üsküdar'da trafik kazası: 1 polis yaralı
    6. Bakır kazanı böyle çaldılar
    7. Tapu senetleri çocuklara sürpriz..
    8. Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
    9. Savcı Sayan anket sonuçlarını açıkladı!
    10. Sudan cuntasının tecavüz skandalı
    11. Muammer Güler tanık olarak dinlendi!
    12. Kayseri'de iş adamının öldürülmesi..
    13. Başkan Çiftçi esnafı gezerek önerileri..
    14. Mersin’de ’Çocuk İşçiliği ile Mücadele..
    15. İşitme Engelliler Avrupa Futbol..
    16. Kan donduran katliam! ‘Siz asıl şöleni..
    17. ‘Denizden babam çıksa yerim’ demeden..
    18. 2 Çocuk Babası Fakülteyi Birincilikle..
    19. ANALİZ - ABD'nin Truva atı, Avrupa'da..
    20. Bayramı ülkelerinde geçiren 20 bin..
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    Saadet Partisi'nin Batman adayı 'Oyum İmamoğlu'na' deyince alay konusu oldu
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    AK Parti’ye oy vereceğini ilan eden Milli Görüşçülere, Milli Gazete tepki gösterdi
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Koç CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    Yeni Asya'nın 'Haçlı güzellemesine' Sofuoğlu'ndan ayar!
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar
    ABD'ye o ülkeden ağır darbe! Doları tamamen bırakıyorlar

    Günün Karikatürü

    12 Haziran 2019
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    Fatih Altaylı: Uğur Dündar bundan korktu
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!
    3 anket şirketinden çarpıcı 23 Haziran çıkışı!