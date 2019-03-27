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Yemen'de 3 ayda koleradan 190 kişi öldü

Yemen'de yılbaşından bu yana 190 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği rapor edildi

27 Mart 2019 Çarşamba 18:48
Yemen'de 3 ayda koleradan 190 kişi öldü

ADEN (AA) - Kolera vakalarının hızla artmaya devam ettiği Yemen'de yılbaşından bu yana 190 kişinin kolera nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Doğu Akdeniz Bölge Müdürü Ahmed el-Manzuri tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, 2019'un başından bu yana Yemen'de kolera vakalarının hızlı bir şekilde arttığı ifade edildi.

Açıklamada, "2019'un başından 17 Mart'a kadar 109 bin kolera vakası ve 190 kişinin hayatını kaybettiği rapor edildi." denildi.

Bildirilen vakaların yaklaşık üçte birinin beş yaş altı çocuklar olduğuna işaret edilen açıklamada, ülkede 2017 yılında da dünyanın en büyük kolera salgınının yaşandığı ve 1 milyondan fazla vakanın rapor edildiği vurgulandı.

"Yağmur mevsiminin erken gelmesi, su temin sistemleri ve su şebekeleri gibi temel hizmetlerin çökmesiyle şüpheli kolera vakalarının sayısının artmaya devam etmesinden endişe ediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, iki yıl öncekine benzer bir salgın yaşanmaması için hastalığı durdurmak ve yayılmasını önlemek için çalışma yaptıkları vurgulandı.

Hastalığın yayılmasını durdurmayı amaçlayan insani yardım projeleri üzerindeki tüm kısıtlamaların kaldırılması çağrısında bulunulan açıklamada şunlar kaydedildi:

"2017 yılında yaşanan salgının tekrar etmemesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Ancak çatışmaların şiddetlenmesi, ulaşımın kısıtlanması ve bürokratik engeller dahil Yemen'de hayat kurtarıcı yardımları fiiliyata geçirmede ve personelin ulaşımında zorluklarla karşılaşıyoruz. "

-Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de 22 milyondan fazla kişi yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Ülkede temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 18:48
  1. DSÖ
  2. UNICEF
  3. Yemen

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