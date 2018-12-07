Yemen'de 3 ayda 1500 sivil öldü veya yaralandı

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), iç savaşın hüküm sürdüğü Yemen'de bu yıl ağustos-eylül-ekim aylarında yaklaşık bin 1500 kişinin öldüğünü veya yaralandığını duyurdu.

BMMYK Sözcülerinden Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, ülkede çatışan taraflara sivilleri ve sivil yapıları koruma çağrısında bulunarak, Yemen halkının her geçen gün daha fazla acı çektiğine işaret etti.

Sözcü Mantoo, 3 aylık dönemde meydana gelen 670 silahlı şiddet olayının bin 478 kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olduğu belirterek, bu dönemde 217 çocuk ve kadının yaşamını yitirdiğini, 268'inin de yaralandığını aktardı.

Mantoo, buna göre haftada 123 kişinin öldüğünü ve yaralandığını, iç savaşın başlangıcından bu yana ise en az 16 bin sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.









