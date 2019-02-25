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Yemen'de 1,2 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere:"Yemen'de her gün 8 çocuk öldürülüyor ya da yaralanıyor. Yemenli çocukların çoğu sokakta arkadaşlarıyla oynarken ya da okul yolunda hayatını kaybetti"

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:25
Yemen'de 1,2 milyon çocuk çatışma bölgelerinde yaşıyor

ADEN (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'de yaklaşık 1,2 milyon çocuğun çatışma bölgelerinde yaşadığını açıkladı.

UNICEF Orta Doğu ve Kuzey Afrika Direktörü Geert Cappelaere, yaptığı yazılı açıklamada, Yemen'de çatışmaların etkisinin derinleştiğini ve çocukların bundan ciddi derecede etkilendiğini belirtti.

Yemen'de çatışmalardan etkilenen 31 bölgede yaklaşık 1,2 milyon çocuğun yaşadığını aktaran Cappelaere, şu ifadeleri kullandı:

"13 Aralık 2018'de yapılan Stockholm Anlaşması'ndan bu yana Yemen'deki çocuklar için fazla bir değişiklik olmadı. Yemen'de her gün 8 çocuk öldürülüyor ya da yaralanıyor. Yemenli çocukların çoğu sokakta arkadaşlarıyla oynarken ya da okul yolunda hayatını kaybetti."

Uluslararası bağışçılara 2019 yılında Yemen'deki çocukların savaştan dolayı artan ihtiyaçlarını karşılayabilmek için 542 milyon dolar temin edilmesi çağrısında bulunan Cappelaere, Yemen'deki tüm tarafları da şiddete son vermeye davet etti.

Birleşmiş Milletler (BM), İsviçre'nin Cenevre kentinde yarın Yemen'deki insani krize yönelik uluslararası üst düzey insani yardım konferansı düzenleyecek.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

- Stockholm Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.


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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 16:25
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