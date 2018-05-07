Yemen yine kana bulandı: 6 ölü, 30 yaralı

Yemen’in kuzeyindeki Sana kentinde Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sabah saatlerinde Arap koalisyonu tarafından 4 hava saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği ve en az 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Saldırının, Husilerin 2 önemli lideri Siyasi Konseyi Başkanı Mahdi Al Şamat ile Yemen inkılabı Yüksek Komitesi Başkanı Muhammed Elhusi'nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşme sırasında yapıldığı kaydedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz Pazar günü Husiler tarafından Suudi Arabistan’a 4 füze atılmış ancak Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri füzeleri havada imha etmişti. Yaşanan saldırının ardından Arap koalisyonunun Sana ve Saada kentlerine saldırılar başlattığı belirtilmişti.