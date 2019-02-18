Yemen ve Türk Kızılayı 2019 insani yardım planını görüştü

ADEN (AA) - Türk Kızılayı ile Yemen hükümeti 2019 insani yardımların uygulanması planını görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Yemen Yerel İdare Bakanı ve Yardım Yüksek Komitesi Başkanı Abdurrakib Feth ve Kızılay Heyeti Başkanı Mustafa Aydın geçici başkent Aden'de bir araya geldi.

Görüşmede, Türk Kızılayı'nın acil ve nakdi yardım alanlarında uygulayacağı projeler ele alındı. Ayrıca toplantıda sağlık, su ve ziraat projeleri, balıkçılara destek, hükümetin kontrolündeki kentlerde hayat şartlarının iyileştirilmesi konuları görüşüldü.

Yemen Yerel İdare Bakanı Feth, hükümetin uluslararası kurumların Yemen'deki insani durumu iyileştirme yönündeki çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Türk Kızılayı heyeti, insani yardım çabalarını sürdürmeye ve birçok alanda yaşam şartlarını iyileştirmek için programlar uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

