Yemen sınırında çatışma! 1 Suudi Arabistan askeri öldürüldü
Suudi Arabistan, Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 1 Suudi Arabistan askerinin öldüğünü duyurdu.13 Eylül 2018 Perşembe 15:41
Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen sınırında Suudi Arabistan güçleriyle Husiler arasında çıkan çatışmalarda Muhammed bin Iyd el-Karni isimli asker hayatını kaybetti.
Ulusal Muhafız Bakanı Halid bin Ayyaf, askerin ailesine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in başsağlığı mesajını iletti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husilere karşı Mart 2015'ten bu yana hükümet güçlerine destek veriyor.
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