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Suudiler duyurdu! Yemen sınırında 2 Suudi askeri öldürüldü

İç savaş Yemen'e doğrudan müdahale eden ve İran destekli Husilere hava saldırıları düzenleyen Suudi Arabistan yönetimi, Yemen'in güney sınırında 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
Suudiler duyurdu! Yemen sınırında 2 Suudi askeri öldürüldü

Suudi Arabistan Yemen'in güney sınırında 2 askerinin öldüğünü açıkladı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Yemen'in güney sınırında 2 Suudi Arabistan askeri öldürüldü.

Haberde ölen askerlerin isimleri; Teğmen Suud bin Muhammed el-Gamedi ve Musa Cerad el-Cabiri olarak açıklandı.

Askerlerin ne zaman ve nasıl öldüğüne dair ise bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan geçen hafta cuma günü de 2 askerinin öldüğünü bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 12:16
  1. Suudi Arabistan
  2. Yemen
  3. Suudi Askerleri öldürüldü
  4. saldırı

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