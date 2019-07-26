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Yemen sınırında 2 Suudi Arabistan askeri öldü

26 Temmuz 2019 Cuma 18:00
Yemen sınırında 2 Suudi Arabistan askeri öldü

İSTANBUL (AA) - Suudi Arabistan, Yemen sınırında Husilerle girilen çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü duyurdu.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan haberde, Yemen'in kuzey sınırında İran destekli Husiler ile çıkan çatışmalarda 2 Suudi Arabistanlı askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Ölen askerlerin isimleri de Sened bin Salih es-Sayeri ve Mansur bin Abdullah Şerahili olarak açıklandı.

Haberde, askerlerin ölüm tarihine ilişkin herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

- Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) desteğini alan hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümete destek amacıyla sürdürdüğü hava operasyonlarıyla çok sayıda sivilin ölümüne yol açıyor.

Sudan ve diğer bazı Arap ülkelerinden askerleri bünyesinde savaştıran koalisyonun ikinci büyük gücü BAE'nin Yemen'de meşru hükümetten bağımsız olarak desteklediği silahlı birlikler üzerinden yürüttüğü çalışmalar ülkedeki krizi derinleştiriyor.

Bölgesel ve uluslararası basında son günlerde BAE'nin Yemen'deki askerlerini çekmeye başladığına dair haberler yer alıyor. BAE'nin Yemen'deki askerlerini geri çekme adımına ilişkin Arap koalisyonundan ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 18:00
  1. Husiler
  2. Suudi Arabistan
  3. Yemen

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