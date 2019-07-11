Yemen ordusunda yeni düzenlemeye gidildi BAE'nin Yemen'den "stratejik ve taktiksel" sebeplerden dolayı çekileceğini açıklamasının ardından, Yemen hükümeti orduda yeni düzenleme yapma kararı aldı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "stratejik ve taktiksel" sebeplerden dolayı koalisyon güçleri bünyesindeki askerlerini geri çekmeye başladığını açıklamasının ardından, orduda yeni düzenlemeye gitti. Batı Sahili Ortak Güçler Sözcüsü Tuğgeneral Vaddah ed-Dubeyş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin ilk Savunma Bakanı General Kasım Tahir'in Hudeyde'deki Ortak Güçler Komutanlığı için uygun görüldüğünü söyledi. Tuğgeneral Dubeyş, Kasım Tahir'in yanı sıra birçok generalin ülkenin batısındaki farklı tugaylara komutan olarak atandığını ifade etti. Ortak Güçler Komutanlığı bünyesinde Yemen hükümetine bağlı birçok tugay bulunuyor, bu kuvvetler ayrıca Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri çatısı altında faaliyet gösteriyor. BAE, Yemen'in batısında, Kızıldeniz kıyısında kontrolünde tuttuğu bölgelerden geçen haftadan itibaren çekilmeye başlamıştı.

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