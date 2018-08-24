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Yemen ordusu Taiz'de ilerliyor

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteğiyle Taiz kentinde ilerleyişine devam eden Yemen ordusunun Er-Rahide ilçesine 7 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.

24 Ağustos 2018 Cuma 22:10
Yemen ordusu Taiz'de ilerliyor

Yemen'de ordu güçleri, Taiz kentinin güneyindeki Er-Rahide ilçesinde bazı stratejik bölgeleri ele geçirdi.

Orduya ait Dördüncü Bölge Sözcüsü Yüzbaşı Muhammed en-Nakib yaptığı açıklamada, ordu birliklerinin, Husi militanlarıyla şiddetli çatışmaların ardından stratejik Ed-Devari dağlarının tepe noktalarında kontrolü sağladığını belirtti.

Dördüncü Bölge Komutanı Fazıl Hasan er-Rabii'nin yürüttüğü Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği operasyonun sabah saatlerinde başladığını söyleyen Nakib, ordu güçlerinin Er-Rahide ilçesine sadece 7 kilometre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

HÜKÜMET GÜÇLERİ VE HUSİLER 3 YILDIR ÇATIŞIYOR

Devari dağları, Er-Rahide ilçesi ile Lahic kentinin Eş-Şerice beldesini birbirine bağlayan yol üzerinde bulunuyor. Ele geçirilen söz konusu bölgeler, Er-Rahide ilçesinin merkezine yakın olması nedeniyle önem taşıyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın sürdüğü Yemen'de, meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Yemen yaklaşık 3 yıldır, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin desteklediği hükümet güçleri ile Husiler arasındaki şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 22:10
  1. Ordu
  2. Taiz
  3. Yemen
  4. Er-Rahide
  5. Dördüncü Bölge Sözcüsü Yüzbaşı Muhammed en-Nakib
  6. Dördüncü Bölge Komutanı Fazıl Hasan er-Rabii
  7. Devari dağları
  8. Lahic
  9. Eş-Şerice
  10. Husiler
  11. Sana
  12. Suudi Arabistan

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