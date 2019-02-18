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Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bazı köyleri ele geçirdi

18 Şubat 2019 Pazartesi 13:46
Yemen ordusu Husilerin kalesi Sada'da bazı köyleri ele geçirdi

SANA (AA) - Yemen ordusu, "Husilerin kalesi" olarak bilinen Sada ilinde bazı köylerde kontrolü sağladı.

Yemen ordusuna ait "26sepnews.net" internet sitesinin haberine göre, ordu güçleri Sada ilinin Meran cephesinde Husilerle çıkan çatışmaların ardından bölgedeki bazı köyleri ele geçirdi.

Çatışmalarda Husilerden ölenler olduğu ve militanlara ait bazı ekipmanların imha edildiği kaydedildi.

Haberde ayrıca Husilerin Sada ilindeki Meşayih Vadisi'nden ayrılmadan önce bölgeye yerleştirdikleri mayın ve patlayıcıların orduya bağlı teknik ekip tarafından temizlendiği bilgisi verildi.



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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 13:46
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