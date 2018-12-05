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Yemen müzakereleri yarın başlıyor

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafların İsveç'e ulaştığını ve barış görüşmelerini yarın başlatacağını duyurdu

05 Aralık 2018 Çarşamba 21:20
Yemen müzakereleri yarın başlıyor

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Birleşmiş Milletler Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, Yemenli tarafların İsveç'e ulaştığını ve barış görüşmelerini yarın başlatacağını açıkladı.

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani başkanlığında 12 kişiden oluşan heyet, Husilerden bir gün sonra başkent Stockholm'e geldi.

Griffiths, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Husilerin ve Yemen hükümeti heyetinin İsveç'in başkenti Stockholm'e ulaştığını ve müzakerelerin yarın başlayacağını ifade etti.

BM'deki diplomatik kaynaklar ise müzakerelerin ilk turunun 10 gün sürmesinin beklendiğini söyledi.

Husilerin tüm çabalara rağmen katılımının sağlanamadığı İsviçre'nin Cenevre kentinde 6 Eylül'de başlayan Yemen konulu istişare toplantıları 8 Eylül'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

BM yetkilileri Yemen müzakereleri öncesi taraflar arasında güven inşa edilmesi için yaralı 50 Husi'yi Umman'a gönderirken, BM tarafından desteklenen esir takası anlaşmasının Husilerin ardından Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ve Yemen hükümeti tarafından da imzalandığı açıklanmıştı.

BM'ye göre dünyanın en kötü insani krizinin yaşandığı, kıtlığın eşiğindeki yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de 22 milyondan fazla kişi insani yardıma ve korunmaya ihtiyaç duyuyor, 18 milyon kişi ise açlık tehdidi altında bulunuyor.

Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon birliklerince desteklenen hükümet güçleri arasında 3 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi.

Pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 21:20
  1. barış görüşmeleri
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