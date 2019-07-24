Yemen kıyısı yakınlarında terk edilen tanker, patlama tehlikesi taşıyor

ANKARA (AA) - Uzmanlar, Yemen kıyısı açıklarında çürümeye terk edilen bir petrol tankerinin, büyük çevre felaketi tehdidi oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

CNN'nin haberine göre uzmanlar, Yemen'in Ras Isa limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü "SAFER FSO" isimli tankerin "felaket boyutunda" patlama tehlikesi arz ettiği konusunda uyardı.

İngiltere merkezli Çatışma ve Çevre Gözlemevi'nde (CEOBS) araştırma ve politika direktörü Doug Weir, CNN'e verdiği demeçte, tankerin motorları çalışmadığından, depolanan petrolden patlayıcı gazların birikmesini engellemek için depolama tanklarına pompalanan tepkimesiz gazların, bu tankları tamamen kaplamadığını belirtti.

Weir, bu durumun felaket boyutunda bir patlama konusunda endişelere yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

- Petrol, Kızıl Deniz'e dökülme tehlikesi taşıyor

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2015'ten bu yana terk edilmiş durumdaki tankerde bulunan ve 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrol, Kızıl Deniz'e dökülme tehlikesi taşıyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, geçen hafta, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu hafta tanker için bir değerlendirme ekibi görevlendirilmeyi planlandıklarını ancak gerekli izinlerin alınamadığını söyledi.

Lowcock, bölgeyi kontrol eden Husilerin geçen yılın başlarında, BM'den bizzat kendilerinin yardım istemesine rağmen, "değerlendirmeyi geciktirmeye devam ettiklerini" aktardı.

Geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak tankerden bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceğini belirten Lowcock, "Böyle bir felaketin çevre, nakliye yolları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisini hayal etmeyi size bırakıyorum." dedi.

Söz konusu tankerin normalde, Ras İsa Limanı'ndan aldığı Yemen petrolünü sevkiyat için diğer tankerlere taşıdığı ifade edildi.

Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

- Yemen hükümetinden Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı

Yemen hükümeti de geçen ay, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümetin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, BM ekibine petrol tankerinde incelemede bulunması için izin vermediği ve tankerdeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceği belirtilmişti.

Bu yüzden BM'den, tankere inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulaması istenmişti.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande 5 Ağustos 2018'de, söz konusu petrol tankerinde sızıntı olduğunu açıklamış ve Kızıldeniz'i olası çevre felaketinden korumak için çalıştıklarını belirtmişti.

- Ras İsa Limanı petrol ihracatı için kullanıldı

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de petrol sevkiyatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyan Ras İsa Limanı ise 1985-1986'da tamamlandıktan sonra petrol ihracatı için kullanıldı. Liman, Husilerin denetimine geçmeden önce saatte ortalama 15 bin varil petrol pompalama kapasitesine sahipti.