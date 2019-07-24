0553 313 94 23

Yemen kıyısı yakınlarında terk edilen tanker, patlama tehlikesi taşıyor

24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
Yemen kıyısı yakınlarında terk edilen tanker, patlama tehlikesi taşıyor

ANKARA (AA) - Uzmanlar, Yemen kıyısı açıklarında çürümeye terk edilen bir petrol tankerinin, büyük çevre felaketi tehdidi oluşturduğu uyarısında bulunuyor.

CNN'nin haberine göre uzmanlar, Yemen'in Ras Isa limanı yakınlarına demirleyen ve bakımsız halde bırakılan petrol yüklü "SAFER FSO" isimli tankerin "felaket boyutunda" patlama tehlikesi arz ettiği konusunda uyardı.

İngiltere merkezli Çatışma ve Çevre Gözlemevi'nde (CEOBS) araştırma ve politika direktörü Doug Weir, CNN'e verdiği demeçte, tankerin motorları çalışmadığından, depolanan petrolden patlayıcı gazların birikmesini engellemek için depolama tanklarına pompalanan tepkimesiz gazların, bu tankları tamamen kaplamadığını belirtti.

Weir, bu durumun felaket boyutunda bir patlama konusunda endişelere yol açtığı değerlendirmesinde bulundu.

- Petrol, Kızıl Deniz'e dökülme tehlikesi taşıyor

Birleşmiş Milletlere (BM) göre, 2015'ten bu yana terk edilmiş durumdaki tankerde bulunan ve 1,1 milyon varil civarında olduğu tahmin edilen petrol, Kızıl Deniz'e dökülme tehlikesi taşıyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, geçen hafta, BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, bu hafta tanker için bir değerlendirme ekibi görevlendirilmeyi planlandıklarını ancak gerekli izinlerin alınamadığını söyledi.

Lowcock, bölgeyi kontrol eden Husilerin geçen yılın başlarında, BM'den bizzat kendilerinin yardım istemesine rağmen, "değerlendirmeyi geciktirmeye devam ettiklerini" aktardı.

Geçen yıllara ve su akımlarına bağlı olarak tankerden bir sızıntının, Babu'l Mendeb Boğazı'ndan Süveyş Kanalı'na kadar ulaşabileceğini belirten Lowcock, "Böyle bir felaketin çevre, nakliye yolları ve küresel ekonomi üzerindeki etkisini hayal etmeyi size bırakıyorum." dedi.

Söz konusu tankerin normalde, Ras İsa Limanı'ndan aldığı Yemen petrolünü sevkiyat için diğer tankerlere taşıdığı ifade edildi.

Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

- Yemen hükümetinden Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı

Yemen hükümeti de geçen ay, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulunmuştu.

Hükümetin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, BM ekibine petrol tankerinde incelemede bulunması için izin vermediği ve tankerdeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceği belirtilmişti.

Bu yüzden BM'den, tankere inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulaması istenmişti.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande 5 Ağustos 2018'de, söz konusu petrol tankerinde sızıntı olduğunu açıklamış ve Kızıldeniz'i olası çevre felaketinden korumak için çalıştıklarını belirtmişti.

- Ras İsa Limanı petrol ihracatı için kullanıldı

Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de petrol sevkiyatı için inşa edilen ilk liman olma özelliğini taşıyan Ras İsa Limanı ise 1985-1986'da tamamlandıktan sonra petrol ihracatı için kullanıldı. Liman, Husilerin denetimine geçmeden önce saatte ortalama 15 bin varil petrol pompalama kapasitesine sahipti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 14:02
  1. "SAFER FSO" isimli tanker
  2. CEOBS
  3. CNN
  4. İngiltere merkezli Çatışma ve Çevre Gözlemevi
  5. petrol tankeri
  6. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek kepenkler kesilerek kurtarıldı
    1. Yanan iş yerinde mahsur kalan köpek..
    2. Şişli’de bir Moğol’u döverek öldüren..
    3. Bilecik'te serada 357 kilogram esrar..
    4. 100. yılda TRT’den müzik ziyafeti
    5. Yunanistan Başkonsolosu, iki ülke..
    6. Muğla Ezginaz için tek yürek oldu
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Bir an..
    8. Öztürk Yılmaz’dan Suriyeli..
    9. Başkan Günel, Nusaybinli terör mağduru..
    10. Minibüsün çarptığı yaya ağır yaralandı
    11. Çavuşoğlu: ABD'nin önerileri tatmin..
    12. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:..
    13. CHP'ye sosyal medyadan büyük tepki
    14. 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
    15. Esed rejiminin İdlib'e hava..
    16. Sosyal Tesisler’in YKS başarısı
    17. Sivas'ta trafik kazası: 5 yaralı
    18. Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana..
    19. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "(Suriye..
    20. 120 kişilik işe 4 bin 762 kişi başvurdu
    21. Sıcak havalar tansiyonu tetikliyor
    22. ’Klasik Bilim Kurgu Öyküleri’ raflarda
    23. İdlib’e hava saldırısı
    24. Fadıloğlu, A klasman hakemini misafir..
    25. Mersinli kadınlar bağlamaya hayat..
    26. Sözcü Kalın James Jeffrey’i kabul etti
    27. Alanya’da uyuşturucu operasyonu
    28. Eski belediye başkanına silahlı saldırı
    29. Dikmen OSB’si masaya yatırıldı
    30. Alanya’da 5 yaşındaki Rus çocuk havuz..
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Macron duyurdu! Avrupa'da sürpriz gelişme: 14 ülke birleşti
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Sapkınların Netflix tuzağı
    Sapkınların Netflix tuzağı
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    İYİ Parti'de 'Erdoğan' krizi
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?