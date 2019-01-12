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Yemen için yardım müzayedesi yapıldı

Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü'nce düzenlenen müzayededen elde edilen gelir, Üsküdar Kaymakamlığı ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü aracılığıyla Yemen'e gönderilecek

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:43
Yemen için yardım müzayedesi yapıldı

İSTANBUL (AA) - Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü, savaşın ve kıtlığın yaşandığı Yemen'e yardım için müzayede düzenledi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın eşi Hatice Nur Yerlikaya'nın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Üsküdar Kaymakamlığı desteğiyle enstitünün fuaye alanında düzenlenen müzayedede, Yemen için hazırlanan video gösterisi sunuldu.

Yerlikaya, müzayedenin açılışında, Yemen'in, kemiklerinin tozu çöl kumlarına karışan Osmanlı askerlerinin hicran yaralarının biriktiği yer olduğunu ifade etti.

Yemen'in Ebrehe'nin torunlarının vesayet savaşları altında, açlık ve susuzlukla yaşam mücadelesi verenlerin ülkesi olduğuna dikkati çeken Yerlikaya, "Yemen bize uzak değildir. Topraklarımızın dışındaki en büyük Türk şehitliğinin bulunduğu Yemen şimdi çaresiz gözlerle bizlerden umut olmamızı beklemektedir. Müzayedeye katılan hayırseverlere ve destek veren katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül de milyonlarca Yemenlinin dünyanın en büyük gıda krizini yaşadığının altını çizdi.


- "Milletimiz Yemen'de yaşanan drama sessiz kalmayacaktır"

Yemen'de 22 milyon kişinin yardıma ve korunmaya muhtaç olduğunu, son 3 yıldır süren savaşta yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden çocuk sayısının ise her geçen gün arttığına işaret eden Gül, şöyle konuştu:

"Artık her 10 dakikada bir Yemenli çocuk açlık ve hastalıktan ölüyor. Mazlumların umut bağladığı bir medeniyetin ve ülkenin mensupları olarak yaraları sarmak ve ihtiyaçları karşılamak için her çığlığa gönülden karşılık vermek bizim hem insani hem de dini vazifemizdir. Milletimiz hiç kuşkusuz Yemen'de yaşanan drama da sessiz kalmayacaktır."

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde Türkiye'nin İslam coğrafyasının hamiliğini ve mazlumlara yardım eli uzatma misyonunu üstlendiğini dile getirdi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise Yemen'in çok uzak bir coğrafya değil, Osmanlı döneminin en acı hikayelerinin yaşandığı kaybedilmiş bir vatan toprağı olduğunu belirtti.

Mezhep savaşlarının laboratuvarı olduğu Yemen'de çok acı bir tablo yaşandığını ifade eden Türkmen, bu hayır çarşısının Yemen'de yaşayan mazlumlar için çok önemli olduğunu vurguladı.

Beylerbeyi Sabancı Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Yusuf Gürlek de müzayedeye katkı sağlayan bağışçılara, koleksiyonerlere ve hayırseverlere teşekkür etti.


- 100'den fazla eser sanatseverlerle buluştu

Sanat Tarihçisi Süleyman Faruk Göncüoğlu'nun yönettiği müzayedede, ressamlar İbrahim Çallı ve Şevket Dağ'a ait yağlı boya tablo eserler, enstitüde özel olarak üretilen el sanatları ürünleri, Yusuf İyilik koleksiyonundan antik tekstil ürünleri, hüsn-i hat, resim, kitap ve antika objelerden oluşan 100'den fazla eser sırayla sanatseverlere sunuldu.

Açık artırma yoluyla hayırseverler tarafından fiyat teklifi verilen eserler, yeni sahiplerini buldu.

Müzayededen elde edilen gelir, Üsküdar Kaymakamlığı ve MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü aracılığıyla Yemen'deki ihtiyaç sahiplerine gönderilecek.

Programa, iş ve sanat dünyasından hayırseverler katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:43
  1. Beylerbeyi Sabancı olgunlaşma enstitüsü
  2. Müzayede
  3. yardım
  4. Yemen

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