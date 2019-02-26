Yemen için 2,6 milyar dolar yardım taahhüdü

CENEVRE (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen'deki insani krize yönelik BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle bugün başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansında 2,6 milyar dolar taahhüt edildiğini bildirdi.

Guterres, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden konferansın sabah oturumunun ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Yemen'in sınırlarını daima Afrikalı mültecilere açtığına işaret eden Guterres, bu dönemde Yemen halkının da uluslararası dayanışmaya ihtiyaç duyduğunu kaydetti.

Guterres, BM, İsviçre ve İsveç'in girişimiyle bugün başlayan uluslararası üst düzey yardım konferansında şimdiye kadar donör ülkeler tarafından 2,6 milyar dolar taahhütte bulunulduğunu açıkladı.

Üst üste üçüncü kez düzenlenen yardım konferansında bazı ülkelerin geçen yıllara göre yardımlarını artırdığını aktaran Guterres, bugün yapılan taahhütlerin başlangıç olduğunu, kendi deneyimlerine göre söz konusu miktarın daha da artacağını ifade etti.

- Guterres'ten Suudi Arabistan ve BAE savunması

Guterres, en fazla yardım taahhüdünün Yemen'deki iç savaşın tarafları olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldiğini belirtti.

Bu konuda gazetecilerin ısrarlı sorularını yanıtlayan Guterres, yardım konferansı ile ülkedeki çatışmaların birbirinden ayrılması gerektiğini, Suudi Arabistan ve BAE'nin konferanstaki yardım taahhütlerinin bir çelişki olmadığını savundu.

Öte yandan, edinilen bilgiye göre, Guterres'in açıkladığı 2,6 milyar doların yaklaşık 1 milyar doları Suudi Arabistan ve BAE tarafından taahhüt edildi.

Avrupa Birliği'nden (AB) yapılan açıklamada ise Yemen halkına 2019'da yapılacak insani yardımlar kapsamında birliğin 161,5 milyon avro tutarında katkıda bulunmayı planladığı belirtildi.

Açıklamada, AB'nin Yemen'de 2015'te başlayan iç savaşın başından bu yana Yemen halkına 710 milyon avro tutarında destek sağladığı kaydedildi.

ABD heyeti ise konferansta 24 milyon dolar vadetti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, bugün konferansın açılış konuşmasında, Yemen'de 25 milyon sivilin insani yardım ve korumaya muhtaç olduğunu belirterek, ülkedeki 15 milyon kişiye bu yıl içinde insani yardım ulaştırmak için uluslararası topluma yaklaşık 4 milyar dolar insani yardım çağrısında bulunmuştu.

Guterres, Yemen'de nüfusun yüzde 80'ine denk gelen yaklaşık 25 milyon sivilin insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, geçen yıl devam eden çatışmalar ve ekonominin çökmesiyle birlikte 2 milyon Yemenli'nin daha insani krizin içine girdiğini belirtmişti.







