Yemen Husi mahkemesi 30 kişiye idam cezası verdi Yemen’de meşru hükümete karşı savaşan Husi yönetiminin bir mahkemesi, Arap Koalisyonu adınacasusluk yaptıkları iddiasıyla 30 kişiye idam cezası verdi.

Yemen’de meşru hükümete karşı savaşan Husi yönetiminin bir mahkemesi, Arap Koalisyonu adınacasusluk yaptıkları iddiasıyla 30 kişiye idam cezası verdi.

Husi’lerin elinde bulunan Sana’da aralarında akademisyen, sendikacı ve din adamlarının da yer aldığı 36 kişi yaklaşık bir yıldır tutuklu bulunuyordu. Casusluk suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan 36 kişinin 30’u idam cezasına çarptırıldı. İdam cezasının ne zaman ve nasıl uygulanacağı konusunda bilgi alınamadı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.