0553 313 94 23

Yemen hükümetinden Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı

Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının, Husilerin BM heyetine izin vermemesi nedeniyle çevre felaketine sebep olabileceği belirtildi

25 Haziran 2019 Salı 20:18
Yemen hükümetinden Kızıldeniz'de çevre felaketi uyarısı

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Hudeyde'nin kuzeyindeki Ras İsa Limanı'nda demirleyen petrol tankerindeki sızıntının bir çevre felaketine sebebiyet verebileceği uyarısında bulundu.

Hükümetin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) ekibine Safir petrol tankerinde incelemede bulunması için izin vermediği ve tankerin içindeki 1 milyon varili aşkın petrolün Kızıldeniz'de bir felakete neden olabileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca BM'den, Safir tankerinde inceleme yapılmasına izin vermesi için Husilere baskı uygulaması istendi.

BM Yemen İnsani Yardım Koordinatörü Lisa Grande 5 Ağustos 2018'de, söz konusu petrol tankerinde sızıntı olduğunu açıklamış ve Kızıldeniz'i olası çevre felaketinden korumak için çalıştıklarını belirtmişti.

Ülkede ham petrol ihraç edilen 3 limandan biri olan Ras İsa Limanı'ndan ihracat, Husiler ile hükümet güçleri arasında çatışmaların başladığı 2015 başı itibarıyla durmuştu.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı hükümet güçlerine destek veriyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 20:18
  1. Kızıldeniz
  2. Safir petrol tankeri
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
    1. Rum Lider Hristofyas toprağa verildi
    2. Bafra’da zincirleme kaza: 1 yaralı
    3. Kontrolden çıkan otomobil bahçeye..
    4. Para vermeyen babasını darp etti
    5. ABD Dışişleri Bakanı Pompeo..
    6. Trump’ın damadı Kushner,..
    7. Dilipak: İmamoğlu AK Parti'de olsaydı...
    8. Kerkenez yavrularına itfaiye sahip çıktı
    9. Cezayir'de "Buteflika rejiminin..
    10. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Görevi..
    11. Yeni Malatyaspor ilk antrenmanını yaptı
    12. Giresun’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a..
    13. Beşiktaş'ta Halilagic ile yollar ayrıldı
    14. İtalya çeyrek finalde
    15. 100 bin askere erken terhis!
    16. Ürdün'de Bahreyn Çalıştayı protesto..
    17. Evkur Yeni Malatyaspor’da yeni sezon..
    18. Futbol: FIFA Kadınlar Dünya Kupası
    19. Çağlar Aytar kimdir?
    20. Uyuşturucu zanlısı 2 kişi tutuklandı
    21. Oto ekspertizli dolandırıcılık..
    22. Beyaz Saray'ın yeni sözcüsü belli oldu
    23. Kılıçdaroğlu'ndan AK Partililere..
    24. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    25. Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2019 taban..
    26. LGS birincisi Zeynep, başarıya yanlış..
    27. Cebelitarık’ta rafineri patladı,..
    28. İlkokula başlama yaşı 69 aya çıkarılıyor
    29. Düzce’de jandarmadan kaçak içki..
    30. TEMSA Romanya'da ihale kazandı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    26 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı