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Yemen hükümetinden Husilere "barış konusunda ciddiyetsizlik" suçlaması

Yemen Dışişleri Bakanlığı:"(Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlenen) Bu saldırı, İran'ın Husiler üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve Husilerin barış konusundaki ciddiyetsizliğini ortaya koyuyor"

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:53
Yemen hükümetinden Husilere "barış konusunda ciddiyetsizlik" suçlaması

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Husileri "barış konusunda ciddiyetsiz" davranmakla suçladı.

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Husilerin dün akşam Suudi Arabistan'ın güneyindeki Uluslararası Abha Havalimanı'na düzenlediği saldırı kınanarak, "Bu saldırı, İran'ın Husiler üzerinde ne kadar etkili olduğunu ve Husilerin barış konusundaki ciddiyetsizliğini ortaya koymuştur." denildi.

Açıklamada ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) başta olmak üzere uluslararası topluma sorumluluklarını yerine getirme çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan'ın güneyindeki Asir bölgesinde bulunan Uluslararası Abha Havalimanı'na dün akşam düzenlenen saldırıda Suriye uyruklu 1 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Husilerden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'daki Uluslararası Abha Havalimanı ile Cazan Havalimanına saldırı düzenlendiği duyurulmuştu.

Husiler, 12 Haziran'da da Uluslararası Abha Havalimanı'na saldırı düzenlemiş, olayda 26 kişi yaralanmıştı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen hükümetine destek amacıyla askeri operasyon başlattığı 26 Mart 2015'ten bu yana Husiler, sık sık Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerine hava saldırıları düzenliyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Yemen'in başkenti Sana ile bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:53
  1. Husiler
  2. Uluslararası Abha Havalimanı
  3. Yemen

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