THY- Euroleague
0553 313 94 23

Yemen hükümeti İsveç'teki istişare toplantılarına katılacak

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:33
Yemen hükümeti İsveç'teki istişare toplantılarına katılacak

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Yemen'de savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getirilmesi" çağrısına olumlu yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen hükümeti ülkede siyasi çözüme ulaşılması hedefiyle İsveç'te yapılması planlanan istişarelere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı doğrultusunda katılacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca BM'nin çabalarına cevap vermeleri ve istişarelere herhangi bir şart koşmadan katılmalarını sağlamak için uluslararası toplumdan Husilere daha fazla baskı yapması istendi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, ''(Yemen'deki) Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu, taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 16:33
  1. istişareler
  2. İsveç
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı hakkında düşüncen ne?
    1. Başkan Erdoğan sordu: Ankara adaylığı..
    2. Arabistan'a bir kötü haber daha!
    3. Adıyaman CHP belediye başkan adayı 2019
    4. Siyanürden daha zehirli… Alanya'da..
    5. Erdoğan ile Putin'den özel görüşme
    6. 74 sanıklı FETÖ davasında karar..
    7. Parmak çıtlatmak zararlı mı?
    8. İnşaatta borç-alacak kavgası: 2 yaralı
    9. Erdoğan ve Putin, Mabeyn Köşkü'nde bir..
    10. Sivasspor'da Hakan Keleş dönemi başladı
    11. İzmir'de koca dehşeti! Sokak ortasında..
    12. Erkeklerde kanser belirtileri
    13. Uzmanlar anne adaylarını uyardı
    14. Yapışmaz tava kullanırken yapılan..
    15. "Picasso'nun çalınan tablosu..
    16. CHP belediye başkan adayları açıklandı..
    17. İşte evinizde gizli saklama alanları
    18. AK Partili Sofuoğlu hedeflerini açıkladı
    19. Yıldız oyuncudan Galatasaray'a müjdeli..
    20. Gribe karşı nar tüketin
    Lüks sitede haşema skandalı
    Lüks sitede haşema skandalı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Muğla'da iğrenç olay! Sendika başkan yardımcısı açığa alındı
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    Adnan Oktar’ın kediciğinden bomba itiraf!
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    AK Partili eski bakandan, gözaltılara sert tepki! 'O kadar haksız ve şaşırtıcı...'
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!
    Belediye başkanının damadı FETÖ'den tutuklandı!

    Günün Karikatürü

    17 Kasım 2018
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    CHP'den Ankara'ya sürpriz isim! Herkes onu konuşuyor
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!
    Yalçın Küçük tam bir Mustafa Kemal düşmanı çıktı!