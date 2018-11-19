Yemen hükümeti İsveç'teki istişare toplantılarına katılacak

ADEN (AA) - Yemen hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in "Yemen'de savaşın taraflarını yakında İsveç'te bir araya getirilmesi" çağrısına olumlu yanıt verdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Yemen hükümeti ülkede siyasi çözüme ulaşılması hedefiyle İsveç'te yapılması planlanan istişarelere Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) girişimi, Ulusal Diyalog Konferansı sonuçları ve BM Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararı doğrultusunda katılacaktır." denildi.

Açıklamada ayrıca BM'nin çabalarına cevap vermeleri ve istişarelere herhangi bir şart koşmadan katılmalarını sağlamak için uluslararası toplumdan Husilere daha fazla baskı yapması istendi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, geçen cuma günü yaptığı açıklamada, ''(Yemen'deki) Tarafları yakında İsveç'te bir araya getirmeyi planlıyorum...Taraflarla esir değişimi için bir anlaşma imzalamak üzereyiz. Bu, taraflar arasında imzalanacak ilk anlaşma olabilir.'' ifadelerini kullanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.