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Yemen hükümeti İsveç toplantılarından ümitli

İsveç'teki istişare görüşmelerine katılan Yemen Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Uleymi:"Bu toplantıların, halkımızın sıkıntılarını hafifletme konusunda başarılı olacağına dair büyük bir ümit taşıyoruz"

11 Aralık 2018 Salı 18:41
Yemen hükümeti İsveç toplantılarından ümitli

ADEN (AA) - Yemen Cumhurbaşkanlığı Ofis Müdürü Abdullah el-Uleymi, İsveç'te devam eden istişare toplantılarının halkın sıkıntılarını azaltmada başarılı olacağına dair ümitli olduklarını belirtti.

İsveç'teki görüşmelere katılan Yemen hükümeti heyetinden Uleymi, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu toplantıların, halkımızın sıkıntılarını hafifletme konusunda başarılı olacağına dair büyük bir ümit taşıyoruz. Bu nedenle ilerleme kaydetmek için çaba sarf ediyoruz. Halkımız barışa dair ümidini kaybetmesin diye uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tutuklu ve esir takası konusunda kaydedilen ilerlemenin cesaret verici olduğunu belirten Uleymi, Yemen hükümetinin konuya insani açıdan baktığını ve alıkonulan kişilerle ailelerinin sıkıntılarının bitmesini istediğini aktardı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Yemen istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu, BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

İstişare toplantılarının 13 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 18:41
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