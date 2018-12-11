Yemen hükümeti Husilerin Hudeyde'den çekilmesinde ısrarcı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'te devam eden Yemen konulu istişare toplantılarında Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, taraflara "tüm kesimlerin Hudeyde kentinden çekilmesi" önerisinde bulunurken, Yemen hükümetini temsil eden heyet ise Husilerin kentten çekilmesi gerektiği konusunda ısrarını sürdürüyor.

Toplantılarda Yemen hükümetini temsil eden heyette bulunan Muhammed el-Amiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM Özel Temsilcisi Griffiths'in Hudeyde'deki çatışmaların son bulmasına ilişkin sunduğu 'tüm tarafların kentten çekilmesi' önerisini değerlendirdi.

Amiri, heyetin Griffiths'in önerisini olumlu karşıladığını, ancak ülkedeki savaşın sona ermesi için sunulacak her türlü çözümün BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Husilerin tüm kentlerden çekilmesi ve silahlarını teslim etmesini gerektiren 2216 sayılı kararıyla uyumlu olması gerektiğini söyledi.

BMGK'nın 2216 sayılı kararıyla çelişen önerileri kabul etmelerinin mümkün olmadığını ifade eden Amiri, bu kapsamda Husilerin Hudeyde kenti ve limanından çekilmesi gerektiğini vurguladı.

- Husiler kentteki mayın haritasını teslim etmeli

Amiri ayrıca Yemen hükümetine bağlı İçişleri ve Ulaştırma bakanlıklarının kontrolü ele alması için Husilerin kentteki mayın haritasını teslim etmeleri gerektiğini dile getirdi.

Husilerin kentteki varlığını sona erdirmek ve kentin idaresini hükümetin teslim almasını sağlamak suretiyle Hudeyde'deki vatandaşların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi için Yemen hükümetinin BM ile ciddi şekilde çalıştığını söyleyen Amiri, BM'nin hükümetle koordinasyon içinde limanları gözlem altına tutmasında bir sakınca görmediklerini aktardı.

İsveç'teki görüşmelerde Husileri temsil eden heyetin başkanı Muhammed Abdusselam, daha önce yaptığı basın açıklamasında, Husilerin Hudeyde'den çekilmesinin söz konusu olmadığını söylemişti.

Abdusselam, BM'nin Hudeyde Limanı'nının gözetimini üstlenmesinin mümkün olduğunu, bunun dışındaki ihtimallerin ise "teslim olmak" anlamına geldiğini belirtmişti.

Yemen'deki iç savaşı sonlandırmak amacıyla BM öncülüğündeki istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

Yemen hükümeti ile Husilerin hazır bulunduğu BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in yürüttüğü görüşmelerde, esir ve tutukluların serbest bırakılması, Hudeyde'deki çatışmalar, Merkez Bankası'nın durumu, Taiz ablukası, insani yardımların ulaştırılması ve Sana Havalimanı'nın durumu gibi taraflar arasındaki tartışmalı meseleler masaya yatırılıyor.

İstişare toplantılarının 13 Aralık'a kadar sürmesi bekleniyor.