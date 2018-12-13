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Yemen hükümeti Hudeyde'nin kendilerine bırakılmasında ısrarcı

İsveç'teki görüşmelerde Yemen hükümetini temsil eden heyet, Husilerin Hudeyde'den çekilmesinin ardından kentin kontrolünün hükümete bırakılmasında ısrarcı olduğunu belirtti

13 Aralık 2018 Perşembe 12:22
Yemen hükümeti Hudeyde'nin kendilerine bırakılmasında ısrarcı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'teki görüşmelerde Yemen hükümetini temsil eden heyet, Husilerin Hudeyde'den çekilmesinin ardından kentin kontrolünün hükümete bırakılmasında ısrarcı olduğunu bildirdi.

Hükümeti temsil eden heyette bulunan Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin müsteşarı Muhammed el-Amiri, AA muhabirine yaptığı açıklamada heyetin, Husilerin Hudeyde kenti ve limanından çekilmeyi kabul etmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, hükümetin şehrin İçişleri Bakanlığının, limanın ise Ulaştırma Bakanlığının kontrolüne bırakılmasını şart koştuğunu aktardı.

Mayınlar konusunda Amiri, Husilerin kentte ve çevresinde döşediği mayınların haritasını teslim etmesini istediklerini kaydetti.

Amiri, ayrıca gümrük ve mali gelirlerin Yemen hükümetinin kontrolünde olması gerektiğini, emniyetin ve yerel idarelerin, İçişleri Bakanlığı ile Yerel Yönetimler kanunlarına uyması gerektiğini belirterek, "Husiler bunu kabul etmedi. Onlar, 2014'te kenti ele geçirmelerinin akabinde oluşturdukları yerel idarelerde herhangi bir değişiklik olmaksızın prosedür icabı çekilmek istiyorlar." dedi.

Yemen hükümetinin ise bu duruma karşı çıktığını ifade eden Amiri, Husilerin tüm kentlerden çekilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin bu yöndeki kararının açık olduğuna dikkati çekti.

- Husiler Hudeyde'den çekilmeyi kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM), İsveç'teki Yemenli taraflara siyasi çerçeve, Hudeyde, Taiz, Merkez Bankası ve Sana Havalimanı olmak üzere beş ana sorunu çözmek için anlaşma taslakları sunmuştu. Husi heyeti, tarafların Hudeyde'den çekilmesini kabul etmişti.

Husi heyeti üyelerinden Cemal Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "BM komitesi denetiminde tüm tarafların Hudeyde kentinden çekilmesini, kapsamlı ve acil bir ateşkes yapılmasını onayladık." ifadelerini kullanmış, ayrıca BM'nin Hudeyde ve diğer limanları denetlemesini de kabul ettiklerini aktarmıştı.

Kentin idari durumunun Eylül 2014 öncesine dönmesine ilişkin Amir, anlaşmanın buna herhangi bir atıfta bulunmadığını belirtmişti.

BM öncülüğündeki Yemen istişare toplantıları, 6 Aralık'ta İsveç'in başkenti Stockholm'de başlamıştı.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 12:22
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