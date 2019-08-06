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Yemen hükümeti BM soruşturmasıyla ilgili şeffaflık istiyor

06 Ağustos 2019 Salı 18:08
Yemen hükümeti BM soruşturmasıyla ilgili şeffaflık istiyor

ADEN (AA) - Yemen Enformasyon Bakanı Muammer el-İryani, ülkede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarıyla ilgili Birleşmiş Milletlerin (BM) yürüttüğü soruşturmada gizliliğin kaldırılmasını istedi.

Yemen hükümetine bağlı SABA haber ajansına göre, Enformasyon Bakanı İryani, ülkeye gönderilen milyonlarca dolarlık ilaç ve gıda yardımının Husiler tarafından alıkonulduğunu söyledi.

BM'nin kendine bağlı kuruluşların faaliyetlerini incelemesinin önemli olduğunu belirten İryani, soruşturmanın şeffaf şekilde yürütülmesi ve elde edilen bilgilerin açıklanması gerektiğini ifade etti.

Soruşturmanın, Associated Press haber ajansının söz konusu yardım kuruluşlarında çalışanlarla yaptığı görüşmeler sonucunda ortaya çıktığını dile getiren İryani, "Soruşturma, yolsuzluk, adam kayırma, hile, işe almada usulsüzlük, çalışanların milyonlarca doları zimmetine geçirmesi, tonlarca gıda ve ilaç yardımının ortadan kaybolması ve bu yardımların Husilere verilmesi, hatta Husi liderlerinin BM araçlarını kullandığı yönündeki iddiaları içermektedir." dedi.

Bakan İryani, soruşturma sonucunda 2015'ten bu yana Yemen için sağlanan milyarlarca dolarlık yardımın akıbetinin ortaya çıkacağını vurgulayarak, "Husilerin insani yardım programını yağmalamasına göz yummak, kardeş ve dost ülkelerin yardım faaliyetlerini baltalayarak yardıma ihtiyacı olan kişilerin acılarını dindirmeyi engeller." ifadesini kullandı.

Yemen hükümeti daha önce de birçok defa Husileri ülkeye gönderilen insani yardımlara el koymakla suçlamıştı.

- Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaklaşık 5 yıldır süren çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.



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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 18:08
  1. BM
  2. Yemen

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