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Yemen halkından Maduro’ya destek gösterisi

Yemen halkı başkent Sana’da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek için toplandı.

01 Mart 2019 Cuma 12:11
Yemen halkından Maduro’ya destek gösterisi

Yemen halkı başkent Sana’da Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek için toplandı.


Başkent Sana’da kapatılan ABD büyükelçiliğinin önünde toplanan yüzlerce Yemenli, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya destek verdi. Yemenliler, Venezuela’ya yaptığı baskılara karşı ABD’yi de protesto etti. Gösteriye katılan halk, Maduro’ya karşı desteklerini dile getirerek, Washington destekli Venezuela muhalefetinin istifa etmesini istedi.


Gösteriye katılanlar Venezuela’da olan bitenin Venezuela’yı yok etmeyi amaçlayan yabancı bir müdahale olduğunu söyledi. Gösteriye katılan Mohamed Al-Bukhaiti, "Seçilmiş bir cumhurbaşkanı olan Nicolas Maduro’nun meşruiyetini bahane ederek Venezuela’yı yok etmeyi hedefliyorlar, oysa Maduro yüzde 67, rakipleri ise yüzde 21’den daha az oy aldı" dedi.



Venezuela’da darbe girişimi


Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, geçtiğimiz ay muhalefetin denetlediği yasama meclisinin Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun hile ile tekrar seçildiği sonucuna varması üzerine kendini ülkenin geçici devlet başkanı ilan etmişti. Sonrasında ise Avrupa Birliği, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya Pazar gününe kadar erken seçime gitmesi için mühlet vermişti.


Maduro ise dün bu ultimatomu reddederek,"Venezuela seçimlerini yaptı. Kimse gelip de anayasamızı tanımamazlık edemez ve bunu deneyemez ve kendi ültimatomlarını dayatamaz" açıklamasında bulunmuştu.


Avrupa Birliği’nin Maduro’ya verdiği süre bugün itibariyle dolunca, İspanya, Fransa, İngiltere, Danimarka, İsveç ve Avustralya Guaido’yu Venezuela’nın geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. ABD ile beraber bir kısım Latin Amerika ülkesi de Guaido’yu devlet başkanı olarak tanıdıklarını bildirmişti.


Bununla birlikte, Birleşmiş Milletler (BM) ve Rusya, Çin, İran, Türkiye, Suriye, Bolivya dahil bazı ülkeler ise Venezuela’nın mevcut devlet başkanı Maduro’yu desteklediklerini ifade etmişti.


Şu ana kadar Guaido’yu geçici devlet başkanı olarak tanıyan ülke sayısı 50’ye ulaştı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:11
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