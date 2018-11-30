Yemen halkı çaresizce yardım bekliyor

Husilerin kontrolündeki Sana sokaklarında iç savaştan sonra dilencilerin sayısında ciddi bir artış yaşandı. Çok sayıda Yemenli, savaşın getirdiği yükü taşıyamayarak başkalarından yardım istemeye mecbur kaldı.

Savaştan önce işi, mesleği bulunan, çoğunluğu da memur olan kişiler, savaşın getirdiği sıkıntılar nedeniyle yiyecek ve para bulamayınca istemedikleri yollara başvurdu.

Sana'daki Esbahi Çarşısı'ndan esnaf Şihab Salih, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda savaş ve ekonomik kriz nedeniyle dilenen insanların sayısının çok arttığını, halkın yiyecek bulamadığı için dilenmeye mecbur kaldığını belirtti.

Daha önce prestijli bir işi ve mesleği olan insanların bile bu duruma düştüğünü ifade eden Salih, "Bir keresinde dükkâna yardım istemek için gelen birini gördüğümde çok şaşırdım. O kişi Arapça öğretmeniydi. Üstelik bu durumu yaşayan bir tek ben değilim. Düzgün giyinimli, temiz, güzel konuşan insanlar çocuklarına yemek götürebilmek için dilenmek zorunda kalıyor." dedi.

Salih, memurların uzun süredir maaş alamamasının da bu durumda etkisi olduğunu belirtti.

- Memurlar maaş alamıyor

Arap Yarımadası'nın en yoksul ülkesi Yemen'de halk, üç yılı aşkın süredir Husiler ile Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu tarafından desteklenen hükümet güçleri arasındaki çatışmalar arasında sıkışıp kalmış durumda.

Husilerin kontrolündeki Sana'da memurlar, Eylül 2016'dan bu yana maaşlarını alamıyor. Husiler, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin Sana'daki Merkez Bankası'nın yönetim yerini geçici başkent Aden'e taşıdığını belirterek memurlara ödeme yapmazken, Yemen hükümeti ise bu konuda sorumluluğu Husilere atıyor.

- İnsani yardımlar yetersiz

Yemen'de savaş devam ederken, insani yardımlar ise yetersiz kalıyor.

Yemenli aktivist Ebubekir Muhdar, sınırlı sayıda kişiye yardım ulaştırıldığına ve halkın çok ciddi kriz içinde olduğuna dikkati çekti.

Muhdar, Yemen'de hayat şartlarının çok kötü olduğunu, temel insani gereksinimlerin dahi zor bulunduğunu ifade etti.

- Hudeyde'deki çatışmalar yardımların ulaşmasını engelliyor

Yemen'in birçok kentine insani yardımların ulaştırılmasında en önemli noktalardan biri olan Hudeyde Limanı'nın da içinde bulunduğu Hudeyde kenti de uzun süredir çatışmalara sahne oluyor.

Husiler ile Suudi koalisyon tarafından desteklenen hükümet güçleri arasında yaşanan bu çatışmalar, Yemen'e insani yardım malzemelerinin girişini zora sokuyor.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) engellemeleri nedeniyle insani yardımların yeterince ulaşamadığı Yemen'de yol güvenliği bulunmadığı için Hudeyde Limanı'ndan girişi sağlanan az sayıdaki yardım malzemeleri de ülkenin iç kesimlerine götürülemiyor.

- Savaşın bedelini siviller ödüyor

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Ülke açlık, kolera, çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre 400 bin çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğu Yemen'de nüfusun yaklaşık dörtte üçüne tekabül eden 22 milyon kişi, acil insani yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.