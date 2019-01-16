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Yemen görüşmelerinin ikinci turu Ürdün'de başladı

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
Yemen görüşmelerinin ikinci turu Ürdün'de başladı

AMMAN (AA) - Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Yemen görüşmelerinin ikinci turu Ürdün'ün başkenti Amman'da başladı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in Sözcüsü Hannan el-Bedevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2 gün sürecek görüşmelerin, esirler dosyasını takip için oluşturulan ve Griffiths'in ofisi ile Kızılhaç'tan yetkililerin yer aldığı komitenin katılımıyla başladığını söyledi.

Griffiths'in, Yemen'e barış getirme çabalarına destek verdiği ve görüşmelere ev sahipliği yapmayı kabul ettiği için Ürdün'e teşekkür ettiğini aktaran Bedevi, teknik konuların ele alınacağı toplantının İsveç görüşmelerinden çıkan sonucun takibi çerçevesinde yapıldığını ifade etti.

Bedevi ayrıca toplantıların basına kapalı olduğunu kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Süfyan el-Kudat, dün yaptığı açıklamada, "Bakanlık, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in, Yemen hükümeti ile Husiler arasında esir ve tutuklu takası anlaşması maddelerini görüşmek üzere yapılacak görüşmelerin, Ürdün'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi yönündeki talebini kabul etti." ifadelerini kullanmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:14
  1. Martin Griffiths
  2. Ürdün
  3. Yemen

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