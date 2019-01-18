AMMAN (AA) - Ürdün'ün başkenti Amman'da, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde düzenlenen Yemen Esir Takası Denetleme Komitesi Toplantısı sona erdi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'in ofisinin internet sitesinden yapılan açıklamada, esir ve tutuklu takası anlaşmasının uygulanmasını görüşmek üzere gerçekleştirilen toplantının sona erdiği bildirildi.

Açıklamada, BM Yemen Ofisi, Uluslararası Kızılhaç Komitesi, Yemen hükümetinin ve Husilerden temsilcilerin bulunduğu Komitenin bugüne kadar Stockholm anlaşmasının uygulanması için atılan adımları masaya yatırdığı ifade edildi.

Komitenin, anlaşmanın hükümleri uyarınca ilerleme kaydedilmesi için belirli bir takvim üzerinde adımlar atılması konusunda uzlaştığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Görüşmelerde aralık ayındaki İsveç müzakerelerinde öncelikli olarak iki taraf arasında varılan takas anlaşmasının uygulanmasına ilişkin olumlu, yapıcı ve açık tartışmalar yaşandı."

Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki Yemen görüşmelerinin ikinci turu 16 Ocak'ta Ürdün'ün başkenti Amman'da başlamıştı.

- Stockholm Anlaşması

BM himayesinde İsveç'in Stockholm kentinde, 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen Yemen konulu istişare toplantıları, Yemen hükümeti ile Husilerin, ateşkes, tarafların Hudeyde'den çekilmesi gibi maddelerin yer aldığı bir anlaşmayla sonuçlanmıştı.

Bölgede sağlanan ateşkes etkinliğini korurken, kentten çekilme konusunda ise tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffith gözetimindeki söz konusu müzakereler sonucunda BM başkanlığındaki Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi'nin (RRC) oluşturulmasına karar verilmişti.

RRC'nin ilk toplantısı, Hudeyde'de BM'nin kente gönderdiği uluslararası ateşkes denetleyicileri grubu komutanı Hollandalı General Patrick Cammaert'ın liderliğinde, Husiler ile hükümet güçlerinden üçer temsilcinin katılımıyla 2-4 Ocak tarihlerinde düzenlenmişti.



