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Yemen, dünyanın en büyük insani sorununu yaşıyor!

BM'ye göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

06 Ekim 2018 Cumartesi 09:35
Yemen, dünyanın en büyük insani sorununu yaşıyor!

Yıllardır iç savaşla boğuşan ve dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşayan Yemen'de yerel para birimi riyaldeki değer kaybı, milyonlarca kişinin yaşadığı açlık tehlikesini daha da şiddetli hale getiriyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Koordinatörü Lise Grande, BM'nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, "Yemen, dünyanın en büyük insani krizlerinden birini yaşıyor. Yemen'de durum zaten dayanılmaz bir hal aldı. Ülke çapında sayısız kişi ölümün eşiğinde. Para biriminin düşüşüne çare bulunmaması durumunda geri dönülmeyecek bir noktaya ulaşacağız." ifadelerini kullandı.

BM Dünya Gıda Programı (WFP) ve yardım ortaklarınca aylık yaklaşık 8 milyon Yemenliye gıda yardımı yapıldığını belirten Grande, Yemen riyalindeki değer kaybının sürmesi durumunda 3,5 ila 4 milyon insanın açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarında bulundu.

Grande, geçen bir ay içerisinde riyalin hızla değer kaybetmesi nedeniyle temel gıdaların fiyatlarında aşırı artış yaşandığını dile getirdi.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Yemen hükümetine destek veriyor. 

Birleşmiş Milletler'e göre iç savaşın devam ettiği Yemen'de ülke nüfusunun yüzde 75'i yani 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor. 

Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün daha da artıyor.

KAYNAK: AA

Haber Tarihi: 06 Ekim 2018 Cumartesi 09:35
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