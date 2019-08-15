Yemen Dışişleri Bakanlığı Aden'deki çalışmalarını durdurdu

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve "silahlı ayaklanma" şeklinde nitelendirilen olaylar nedeniyle geçici başkent Aden'deki çalışmalarını durduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünden itibaren çalışmaların durdurulduğu, yalnızca vatandaşları doğrudan etkileyen hizmet sektörlerinde çalışmaların süreceği belirtildi.

Çalışmaların durmasına gerekçe olarak Aden'deki "silahlı ayaklanma" gösterilirken, kentteki durumların normale dönmesiyle çalışmaların yeniden başlayacağı kaydedildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesi gerektiği belirtmişti.

- Ne olmuştu?



Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.



Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.



Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.



- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılık sesleri yükseliyor



Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.



Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.



Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.