0553 313 94 23

Yemen Dışişleri Bakanlığı Aden'deki çalışmalarını durdurdu

Yemen Dışişleri Bakanlığı, Güney Geçiş Konseyince başlatılan ve "silahlı ayaklanma" olarak nitelendirilen olaylar nedeniyle geçici başkent Aden'deki çalışmalarını askıya aldı

15 Ağustos 2019 Perşembe 21:57
Yemen Dışişleri Bakanlığı Aden'deki çalışmalarını durdurdu

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi tarafından gerçekleştirilen ve "silahlı ayaklanma" şeklinde nitelendirilen olaylar nedeniyle geçici başkent Aden'deki çalışmalarını durduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugünden itibaren çalışmaların durdurulduğu, yalnızca vatandaşları doğrudan etkileyen hizmet sektörlerinde çalışmaların süreceği belirtildi.

Çalışmaların durmasına gerekçe olarak Aden'deki "silahlı ayaklanma" gösterilirken, kentteki durumların normale dönmesiyle çalışmaların yeniden başlayacağı kaydedildi.

Yemen Dışişleri Bakanlığından daha önce yapılan açıklamada, herhangi bir diyaloğa oturulmadan önce Güney Geçiş Konseyinin Aden'de kontrol altına aldığı bölgelerden çekilmesi gerektiği belirtmişti.

- Ne olmuştu?

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da ikamet eden Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi liderliğindeki meşru hükümet, BAE destekli Hizam Emni birliklerinin girişimini "darbe" olarak nitelendiriyor.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılık sesleri yükseliyor

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 21:57
  1. - Yemen
  2. Aden
  3. Güney Geçiş Konseyi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    1. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    2. Rakibini mağlup eden Yeni Malatyaspor,..
    3. Mert Çetin Roma’ya doğru
    4. Yeni Malatyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3...
    5. Isparta'da cinayet
    6. Yemen Dışişleri Bakanlığı Aden'deki..
    7. Kasımpaşa'da Trabzonspor maçı..
    8. İnsanlığın geleceği için büyük tehlike!
    9. Düğün çorbası nasıl yapılır? Düğün..
    10. Bakan Kasapoğlu'ndan futbolda yeni..
    11. Hacamat yaptırmanın yan etkisi var..
    12. 12 Dev Adam, Akropolis Turnuvası için..
    13. AK Parti, Gül ve Davutoğlu’na neden..
    14. Samsun'da motosikletten düşen sürücü..
    15. TOFAŞ'ın sağlık sponsoru Medicana oldu
    16. Pakistan'ın Ankara Büyükelçisinden..
    17. Tokat'ta köpeklerin dövüşmesi cinayete..
    18. Ankara-Tahran treninin ilk yolcuları..
    19. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    20. UEFA Avrupa Ligi: Trabzonspor: 1 -..
    21. İsrail’den ABD’li iki Müslüman Kadın..
    22. İsrail polisi Kudüs'te bir..
    23. Beşinci kattan düşen bebek ağır..
    24. AK Partili Başkan Gür’den 18 yıl mesajı
    25. Yerli elektrikli traktör için..
    26. Hindistan’da taş atma festivali: 100..
    27. Göztepe'de Antalyaspor maçı hazırlıkları
    28. Yalova'da minibüsün çarptığı yaya öldü
    29. Unai Emery'den "Mesut Özil" açıklaması
    30. İtalyan hükümetinde göçmen tartışması
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    Suudi yetkililerden tecavüz ve işkenceye maruz kalan aktiviste alçak teklif!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener'e en yakın isim istifa etti