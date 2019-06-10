Yemen Dışişleri Bakanı Yemani istifa etti

ADEN (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani görevinden istifa etti. Yemen hükümet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yemani, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye istifa dilekçesini sundu. Yemani'nin istifa sebebine ilişkin bilgi verilmedi. Cumhurbaşkanlığından ise istifanın kabul edilip edilmediği yönünde henüz bir açıklama yapılmadı. Yemen Cumhurbaşkanı Hadi, geçen yıl mayıs ayında Abdulmelik el-Mihlafi'nin yerine Halid el-Yemani'yi Dışişleri Bakanı olarak atamıştı.

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