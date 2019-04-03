Yemen Dışişleri Bakanı ile BM yetkilisi İsveç anlaşmasını görüştü

MARİB (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç anlaşmasının uygulanmasının önündeki engelleri görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Yemani ile BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Aralık 2018'de imzalanan İsveç anlaşmasının uygulanmasının önündeki engeller ele alındı.

Yemen Dışişleri Bakanı Yemani, hükümetin barışı sağlamak amacıyla verdiği tavizleri hatırlatarak, hükümetin tutumunun İsveç anlaşması maddelerinin uygulanmasından yana olduğunu belirtti.

Husi milislerin uzlaşmaması ve oyalamalarının anlaşmayı başarısızlığa sürükleyebileceğine işaret eden Yemani, bu tutumun, Yemen'e barış getirme çabalarını olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BM ve uluslararası toplumun İsveç anlaşmasının başarıya ulaşması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Griffiths ayrıca Yemen'de barışın sağlanması yönündeki çabaları artıracakları sözünü verdi.

- İsveç Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.



Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.



Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.



Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.









