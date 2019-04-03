0553 313 94 23

Yemen Dışişleri Bakanı ile BM yetkilisi İsveç anlaşmasını görüştü

- Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç anlaşmasının uygulanmasının önündeki engelleri görüştü

03 Nisan 2019 Çarşamba 22:40
Yemen Dışişleri Bakanı ile BM yetkilisi İsveç anlaşmasını görüştü

MARİB (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani ile Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, İsveç anlaşmasının uygulanmasının önündeki engelleri görüştü.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine göre, Dışişleri Bakanı Yemani ile BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede, Aralık 2018'de imzalanan İsveç anlaşmasının uygulanmasının önündeki engeller ele alındı.

Yemen Dışişleri Bakanı Yemani, hükümetin barışı sağlamak amacıyla verdiği tavizleri hatırlatarak, hükümetin tutumunun İsveç anlaşması maddelerinin uygulanmasından yana olduğunu belirtti.

Husi milislerin uzlaşmaması ve oyalamalarının anlaşmayı başarısızlığa sürükleyebileceğine işaret eden Yemani, bu tutumun, Yemen'e barış getirme çabalarını olumsuz yönde etkileyeceğini söyledi.

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths, BM ve uluslararası toplumun İsveç anlaşmasının başarıya ulaşması konusunda kararlı olduğunu ifade etti.

Griffiths ayrıca Yemen'de barışın sağlanması yönündeki çabaları artıracakları sözünü verdi.

- İsveç Anlaşması

Yemen'de taraflar, BM himayesinde İsveç'in başkenti Stockholm'de 6-13 Aralık 2018'de gerçekleştirilen istişare toplantılarında esir değişimi, Hudeyde'de ateşkes, limanlar ve Taiz ile ilgili anlaşma imzalamıştı.

Hudeyde ve çevresi için varılan ateşkes 18 Aralık'ta yürürlüğe girmiş, anlaşma çerçevesinde bölgedeki faaliyetleri denetlemek üzere de BM tarafından Yeniden Düzenleme Koordinasyon Komitesi kurulmuştu.

Hudeyde'de ateşkese büyük ölçüde uyulurken kentten çekilme konusunda tarafların birbirine yönelttiği suçlamalar ışığında henüz somut bir adım atılamadı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor.




Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Nisan 2019 Çarşamba 22:40
  1. Griffiths
  2. İsveç anlaşması
  3. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ahmet Taşyürek: “Ümitlerimiz devam ediyor”
    1. Ahmet Taşyürek: “Ümitlerimiz devam..
    2. 14. Avrupa Tekvando Poomse Şampiyonası
    3. ABD, Hindistan'a MH-60R helikopteri..
    4. Dolmabahçe'deki seçim değerlendirme..
    5. Hemzemin geçitte istop eden otomobile..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD..
    7. Yemen Dışişleri Bakanı ile BM..
    8. ABD Başkan Yardımcısı Pence’den S-400..
    9. Tren otomobili biçti, 2 kişi son anda..
    10. Fas meclisine "anayasayı ihlal etme"..
    11. Didim’de 17’si çocuk 41 kaçak göçmen..
    12. Ercan Kahyaoğlu: “Düşündüklerimizi..
    13. Maçın ardından
    14. Meksika Devlet Başkanından Trump'a..
    15. El açması börek nasıl yapılır? El..
    16. Dağdan kopan dev kaya faciaya neden..
    17. Tekirdağ'da orman yangını
    18. Alaiye Kalesi nerededir? Alaiye Kalesi..
    19. "ABD artık karar vermeli"
    20. Cumhurbaşkanlığı'ndan çok sert ABD..
    21. Kırklareli’nde oy sayımı iptal edildi
    22. Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı
    23. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "ABD..
    24. Bakan açıkladı: Rusya ile müşterek..
    25. Bakan Çavuşoğlu, Çekya Dışişleri..
    26. İmamoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
    27. Tekirdağ’da ormanda yangın
    28. Kırklareli'nde yeniden oy sayımı iptal..
    29. Çavuşoğlu, Pompeo ile görüştü
    30. Sait Karafırtınalar:“Penaltı belki..
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Temel Karamollaoğlu çok sert çıktı: Bunu kimse örtbas edemez
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    Olay seçim değerlendirmesi: Aralarında devlet memurları da var
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    İYİ Parti'de olay var! Ümit Özdağ ve Koray Aydın istifa etti
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    YSK'nın kararı bekleniyor! AK Parti İstanbul'u listeden çıkardı
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"
    CHP'de panik: "Bir an önce normalleşelim"

    Günün Karikatürü

    4 Nisan 2019
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    İBB Başkan adayı Aydoğmuş da seçimlere itiraz etti!
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması
    C.Başkanlığı'ndan seçim açıklaması