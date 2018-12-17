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Yemen Dışişleri Bakanı el-Yemani: "Hudeyde talan edilmesin"

Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani BM'den Husilerin Hudeyde ilinden ve limanlarından çekilmesini garanti altına almak için kararlılık göstermesini istedi

17 Aralık 2018 Pazartesi 04:03
Yemen Dışişleri Bakanı el-Yemani: "Hudeyde talan edilmesin"

MARİB (AA) - Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani, Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten Husilerin anlaşmaya uyması konusunda kararlılık içinde olmalarını talep etti.

Yemani, Griffiths'e gönderdiği mesajında, BM'den Husilerin Hudeyde ilinden ve limanlarından çekilmesini garanti altına almak için kararlılık göstermesini istedi.

Husi milislerin çeşitli isimler altında Hudeyde'de kalmamaları gerektiğine dikkati çeken Yemani, kentin Husiler tarafından talan edilememesi ve kent sakinlerinin savaş suçlusu Husilerin merhametine bırakılmaması gereğini vurguladı.

Yemani, Griffiths'ten BM'nin ilgili tüm organlarının anlaşma maddelerinin uygulanması için kararlılık içinde olmalarını talep etti.

Husilerin Yüksek Devrim Komitesi Başkanı Muhammed Ali el-Husi, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan koalisyon güçleri olarak ifade ettiği tarafların fiilen ateşkese bağlı kalmalarını umduğunu açıklamıştı.

Dün akşam Yemen resmi televizyon kanalına açıklamada bulunan Yemani, ateşkes anlaşmasının Husilerin ve tüm militanların Hudeyde limanlarından çekilmesine hükmettiğini, hükümet güçlerinin de kentin güney ve doğu taraflarına çekileceğini belirtti.

- Hudeyde için taraflar anlaşmaya varmıştı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 13 Aralık'ta İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarının ardından yaptığı açıklamada, Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde Limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirmişti.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani koridor" açılacağına inandığını ifade etmişti.

Guterres, ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetmişti.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 04:03
  1. anlaşma
  2. Hudeyde ili
  3. Husiler
  4. Yemen
  5. Yemen Dışişleri Bakanı Halid el-Yemani
  6. Yemen hükümeti

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