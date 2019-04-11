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Yemen Cumhurbaşkanı'ndan olağanüstü meclis oturumu çağrısı

11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
Yemen Cumhurbaşkanı'ndan olağanüstü meclis oturumu çağrısı

MARİB (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi, meclisin ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde olağanüstü oturum düzenlemesini öngören bir kararname yayınladı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'da yer alana habere göre, Cumhurbaşkanı Hadi, yayınladığı kararnameyle, Temsilciler Meclisi'ni Hadramevt'te olağanüstü oturum düzenlemeye çağırdı.

Haberde, oturum tarihine ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Söz konusu kararın ülkede 2015 başlarında patlak veren iç savaştan bu yana ilk defa alındığı ifade ediliyor.

Yemen hükümetine yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre ise olağanüstü meclis toplantısının, gelecek perşembe günü Hadramevt ilinin ikinci büyük kenti Seyun'da yapılması ve toplantıya, Cumhurbaşkanı Hadi ile Yemen'de siyasi çözümü destekleyen 18 ülkenin büyükelçilerinin katılması öngörülüyor.

Aynı kaynaklar, üyelerinin 2003 yılında seçilen ülkedeki en uzun ömürlü meclisin, Yemen hükümeti ve Husileri destekleyenler şeklinde yaşanan bölünmenin gölgesinde, yeni bir başkanlık heyeti seçeceğini savundu.

Yemen Meclis Başkanı Yahya er-Rai, Husilerin kontrolü altındaki başkent Sana'da yer alan meclis üyeleriyle zaman zaman oturum düzenliyor.

Cumhurbaşkanlığı Muhafızlarına bağlı çok büyük sayıda askeri birlikler ve patroit sisteminin yer aldığı araçlar Seymun kentine birkaç gün içerisinde ulaşmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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Haber Tarihi: 11 Nisan 2019 Perşembe 00:00
  1. Hadi
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