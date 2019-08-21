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Yemen Cumhurbaşkanı'na "koalisyon güçleriyle ilişkilerini gözden geçir" çağrısı

- Yemen Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'den Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ile ilişkileri gözden geçirmesini istedi

21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:55
Yemen Cumhurbaşkanı'na "koalisyon güçleriyle ilişkilerini gözden geçir" çağrısı

YEMEN (AA) - Yemen Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu ile yürütülen ilişkilerin "gözden geçirilmesi" talebinde bulundu.

Meclis Başkanı Sultan el-Burkani, Arap koalisyon güçlerinin ikinci büyük üyesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği Güney Geçiş Konseyinin Aden'i ele geçirmesini tartışmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başkanlık heyetini topladı.

Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, silahlı milislerin Aden ve Ebyen vilayetlerindeki devlet kurumlarını kontrol altına almasına yönelik Arap koalisyon güçlerinin ihmalkar davranmasından doğabilecek tehlikelere değinildi.

Cumhurbaşkanı Hadi'den, Arap koalisyonuyla ilişkilerini gözden geçirme talebinde bulunulan açıklamada, Güney Geçiş Konseyinin devlet kurumlarını kontrol altına alması kınanarak, hükümete Anayasa ve hukuk çerçevesinde silahlı isyana karşı koyma çağrısı yapıldı.

Meclisin açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Son gelişmeler karşısında koalisyon ülkelerinden herhangi birinin sessiz kalması, bu silahlı milisleri daha da ileri gitmeleri için teşvik edebilir."

- Aden'deki olaylar

Yemen'de ayrılık yanlısı Güney Geçiş Konseyine bağlı Hizam Emni birlikleri, 4 gün süren çatışmalar sonucu 10 Ağustos'ta Aden'deki Maaşık Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile stratejik devlet kurumlarını işgal ederek kentin kontrolünü tamamen ele geçirmişti.

Güneydeki ayrılıkçı hareketin destekçisi BAE, aynı zamanda 2015'ten bu yana Husilere karşı savaşta meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu içinde yer alıyor.

- Husilerle savaş sürerken güneyde ayrılıkçı oluşum

Yemen'de daha önce güneyde ve kuzeyde varlık gösteren iki devlet 1990'da birleşmişti.

Ülkede İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında yıllardır çatışmalar sürerken güney bölgelerinde "ayrılık" fikirleri yeniden gündeme gelmiş ve "Güney Hareketi" adı altında ayrılıkçı bir hareket oluşmuştu.

Güney Hareketi, yaşanan savaş durumu ve krizleri gerekçe göstererek Mayıs 2017'de Siyasi Geçiş Konseyi adı altında bir oluşum kurulduğunu duyurmuştu.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 23:55
  1. Arap koalisyonu
  2. Güney Geçiş Konseyi
  3. parlamento
  4. Yemen
  5. Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi

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