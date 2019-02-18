0553 313 94 23

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Büyükelçi Bozgöz'ü kabul etti

Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz ile iki ülke arasındaki ilişkileri görüştü

18 Şubat 2019 Pazartesi 20:37
Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, Büyükelçi Bozgöz'ü kabul etti

BEYRUT (AA) - Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Muhsin Salih, Türkiye'nin Yemen Büyükelçisi Prof. Dr. Faruk Bozgöz'ü kabul etti.

Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da görüşen Büyükelçi Bozgöz ile Salih, Yemen krizine ilişkin son gelişmeler ve iki ülke arasındaki ikili ilişkileri güçlendirme yollarını konuştu.

Bozgöz'ün, dün Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye güven mektubu sunarak görevine başlamasından dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek adına kendilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını belirtti.

Salih, hükümet güçlerinin Husilere karşı verdiği mücadelenin yanı sıra Yemen'deki güvenlik, siyasi ve ekonomik konularla ilgili bilgi verdi.

Büyükelçi Bozgöz de Türkiye'nin Yemen'deki meşru hükümete desteğinin devam ettiğini ifade ederek, "Türkiye, Yemen ile ilişkilerini güçlü tutmaya önem veriyor ve Yemen halkının acılarını hafifletmek için insani yardımlarını sürdürüyor." dedi.

Türkiye, Husiler ile hükümet güçleri arasında devam eden çatışmalar nedeniyle insani şartların ağırlaştığı ve altyapının büyük hasar gördüğü Yemen'in birçok ilinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Türk Kızılayı, Türkiye Diyanet Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı aracılığıyla yardım ve kalkınma programları gerçekleştiriyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 20:37
  1. Büyükelçi Bozgöz
  2. Yemen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adanaspor, teknik direktör Coşkun Demirbakan'la yollarını ayırdı
    1. Adanaspor, teknik direktör Coşkun..
    2. İş kadınının spekülatif haber..
    3. Mersin’de 5 komiser yardımcısı..
    4. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    5. Başkan Erdoğan, Türk bayraklı halıya..
    6. Meteorolojiden kar yağışı uyarısı
    7. Spor Toto 1. Lig: Eskişehirspor: 1 -..
    8. Havadan tespit edilip cezaları kesildi
    9. Mali'de CFA frangı karşıtı forum
    10. Futbol: Spor Toto Süper Lig
    11. Spor Toto Süper Lig: Antalyaspor: 0 -..
    12. Poroşenko, başkanlığa aday olan..
    13. Sakarya’da otel alevlere teslim oldu
    14. Nani kariyerini ABD'de sürdürecek
    15. "Körfez bölgesinde şartlar..
    16. Ortaköy'deki terör saldırısı davası
    17. Muğla’da göçük altındaki 2 kişiyi..
    18. İstanbul'da halk otobüsü kamyonla..
    19. Eklemler neden çıtlar? Parmak..
    20. Kolesterolü olanlar hangi yiyecekleri..
    21. Hisarcıklıoğlu: Türkiye'nin temelleri..
    22. Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli:..
    23. Yemen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Salih,..
    24. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,..
    25. Votel'den YPG/PKK'nın "Suriye'den..
    26. Genelkurmay çatı davası
    27. Nijerya'da seçim önlemleri
    28. Ardahan'da yarın (19 şubat salı)..
    29. Paraguay'da Berizzo dönemi
    30. Çekilme palavrası sürüyor! ABD..
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    Rusya'dan skandal Venezuela kararı! Büyük darbe vurdular
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    İYİ Parti ve CHP'den veto yemişti! İdris Naim Şahin o parti ile görüşüyor
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"